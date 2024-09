¿Se enamoraron en MasterChef? ¡Litzy contó todo sobre su flechazo con el chef Poncho Cadena!

Litzy derritió más de un corazón cuando, en uno de los capítulos del programa Pinky Promise, contó cómo se enamoró del chef Poncho Cadena

Para Litzy, el chef Poncho Cadena es una persona muy dulce, amable y divertida; lamentablemente, no pueden verse tan seguido como quisieran debido a sus apretadas agendas de trabajo, pero esto no ha sido impedimento para que la llama del amor se mantenga viva.

Los rumores de un noviazgo entre Litzy y el chef Poncho Cadena comenzaron desde que ambos coincidieron en el reality show MasterChef Celebrity debido a que la excelente química entre ambos fue más que evidente para la audiencia; sin embargo, la cantante sorprendió a más de una persona cuando reveló que el romance comenzó hasta después.

¿CÓMO VA LA RELACIÓN ENTRE LITZY Y EL CHEF PONCHO CADENA?

En Pinky Promise, Litzy reconoció que aunque ella y Poncho Cadena sí coincidieron por primera vez en MasterChef Celebrity, fue hasta que el reality terminó que ellos se enamoraron ya que las reglas de la producción eran muy estrictas al respecto y nunca pudieron convivir fuera del programa.

“Encontré el amor, fue obviamente después de MasterChef, por supuesto”

“Encontré el amor, fue obviamente después de MasterChef, por supuesto. Ahí nos conocimos, nosotros ahí no podíamos convivir mucho con los chefs, porque no se puede”, detalló Litzy, quien reconoció que ambos atraviesan por un momento muy bonito como novios a pesar de que no se ven mucho debido a su trabajo en la telenovela Cautiva de amor.

“Lo estamos disfrutando, no hemos tenido tanto tiempo como quisiéramos, pero esto (la telenovela) ya está a punto de terminarse y ya podremos disfrutar y seguir conociendo”, señaló la también actriz con una cara que acabó por delatar el gran amor que siente por el chef.