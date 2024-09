¿La separación es inminente? Marcus Ornellas reveló la verdad detrás de su crisis con Ariadne Díaz

Desde hace varias semanas han surgido diversas versiones apuntando a una posible ruptura entre Marcus Ornellas y Ariadne Díaz, que hasta ese momento eran consideradas como una de las parejas más estables del mundo del espectáculo. La prueba contundente de esta crisis fue el hecho de que dejaron de seguirse en redes sociales, una cuestión de la que el histrión ya habló, haciendo sorpresivas declaraciones.

Marcus Ornellas reveló que Ariadne Díaz lo bloqueó de redes en medio de rumores de su separación

Pese a que en un principio los actores se negaron a hablar del tema directamente y prefirieron hacer caso omiso a las especulaciones de su intimidad, el actual protagonista de “El precio de amarte” finalmente se decidió a romper el silencio y abordar frontalmente las razones que los llevaron a poner distancia, al menos en sus plataformas de internet.

Durante una reciente aparición con “Mezcal TV”, Marcus Ornellas señaló que su relación con Ariadne Díaz está mejor que nunca, pues contrario a lo que se dice, no están en lo absoluto alejados y que el supuestamente “eliminarse” fue algo momentáneo que se hizo más grande debido a que coincidió con que alguna persona se dio cuenta.

“Ella lo dijo en su Instagram y es verdad. Lo que pasa, es que cuando discutimos, si tenemos una pelea, que es algo normal con tu pareja, me deja de seguir porque constantemente no estamos mandando cosas. Entonces, Ariadne me bloquea para que yo no le mande cosas y ella no reciba nada mío en ese momento, porque está enojada”, detalló, explicando que eso fue lo que pasó cuando salieron las especulaciones de que se habían separado y por eso ya no tenían contacto en redes.

Finalmente, aclaró que se trató de un pleito sin importancia y no tardaron en reconciliarse. “A la media hora nos arreglamos y ya está. Es normal, el que diga que no se pelea con su pareja, es mentira”, concluyó Ornellas, que en reiteradas ocasiones ha hablado de lo inmensamente enamorado que está de la madre de su hijo y de la vida que decidieron construir.

Marcus Ornellas aseguró que Ariadne Díaz y él siguen más que enamorados Instagram

¿La relación de Ariadne Díaz está en riesgo por culpa de José Ron? Esto confesó Marcus Ornellas

Sobre si en algún momento les afectó que se mencionara a José Ron como el responsable de sus problemas, especialmente por el hecho de que Ariadne mantuvo una relación con el también actor antes de conocerlo, Marcus desmintió completamente ese escenario, aseverando que jamás ha sido un motivo de pleito entre ellos. Incluso, aseguró que la última vez que leyeron este tipo de rumores, se limitaron a reír, ya que en ese momento estaban pasando tiempo juntos en su casa.