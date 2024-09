¡Hubo pasión! Litzy y el chef Poncho echaron chispas con su primer beso en redes: VIDEO

Litzy y el chef Poncho Cadena encendieron los ánimos entre sus seguidores luego de que, por primera vez desde que confirmaron su noviazgo

Desde que Litzy y Poncho coincidieron en la temporada 2024 de MasterChef Celebrity , fue más que obvio para el público que entre ellos surgió una chispa especial que, aunque ellos intentaron esconder en un principio, pronto acabó por hacer explosión.

Ahora, la pareja ya no tiene miedo de aparecer muy acaramelada tanto en eventos como en las redes sociales y, de hecho, escalaron a un nuevo nivel en su relación, ¡dejaron ver ante sus fans su lado más íntimo en un video que causó sensación en redes!

¿CÓMO FUE EL PRIMER BESO EN PÚBLICO DE LITZY Y EL CHEF PONCHO CADENA?

Litzy y Poncho Cadena avanzaron mucho en su noviazgo, ¡ahora ya hasta cocinan juntos! En su grabación, la parejita instruyó a sus seguidores para preparar unas frescas tostadas de cangrejo dulce.

Poncho Cadena se mostró feliz, aunque algo nervioso, cuando presentó a su invitada especial para su nuevo video y, tal vez por eso, se animó a besarla en la mejilla de una forma muy cariñosa; sin embargo, esto resultó ser más que suficiente para los fans, ¡no lo pudieron creer!

Para ser la primera muestra de afecto pública de Poncho y Litzy no estuvo tan mal, aunque algunos usuarios le criticaran dos cosas al chef: el hecho de que no presentó a la famosa como su novia y que no se animara a besarla en los labios.

"¿Beso en el cachete? ¿Neta beso en el cachete?”, “Se dice mi novia, no ‘la Litzy’ ”, “Fan de su relación” y “Hermosa pareja” fueron algunas de las reacciones al video que pronto le dio la vuelta a las redes.