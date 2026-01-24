Se cumple predicción de Mhoni Vidente en el caso Julio Iglesias: ya hay sentencia

El caso de julio Iglesias ya fue resuelto por la Fiscalía en la Audiencia Nacional española y el resultado coincide con la predicción que Mhoni Vidente hizo días antes, esta misma semana.

El cantante español fue acusado por dos ex empleadas de agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.

Ambas mujeres eran dominicanas y los hechos habrían sucedido en ese país, donde Iglesias tiene una de sus residencias. Y fue precisamente este elemento el que terminó por desencadenar el resultado del caso, ya que la Fiscalía determinó que “no se dan los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia, presentada por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores”.

El argumento es que los hechos no sucedieron en España ni con ciudadanos españoles. Por tanto, las denuncias fueron archivadas.

La predicción cumplida de Mhoni Vidente

El resultado de la investigación de la Fiscalía fue vaticinado por Mhoni Vidente, quien el miércoles pasado echó las cartas del tarot para conocer el futuro del intérprete de “Me olvidé de vivir”.

“Julio no va a pisar la cárcel porque tiene un abogado que prefiere el camino de la negociación”, dijo la tatorista.

Vidente explicó, además, que Julio se cree inocente porque tiene una mentalidad de los años 90, cuando se normalizaban actitudes como las suyas con las mujeres.

Todavía queda, sin embargo, otra predicción pendiente en el futuro de Iglesias, ya que Mhoni vio que salía inmune en el plano judicial pero no en cuanto a su salud.

“Va a tener problemas cardíacos, va a tener la presión alta, alto también el colesterol, va a sentirse deprimido por esta situación”.

Respecto a su situación judicial, las dos mujeres que lo acusan lamentaron la decisión de la Fiscalía española de archivar la investigación y anunciaron que “seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles”.

