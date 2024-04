¿Se cotiza mucho? José Eduardo Derbez reveló por qué no participaría en La casa de los famosos México

¿ José Eduardo Derbez La casa de los famosos México? Aunque la idea no suena tan descabellada, el actor y conductor descartó esta idea con humor debido a que, al parecer, “no le llegaron al precio”.

Como te informamos ayer en TVyNovelas, los nombres de los posibles inquilinos que competirían por el gran premio en la segunda temporada de La casa de los famosos México comenzaron a surgir en diversas plataformas, y aunque José Eduardo Derbez no está en el listado, las ilusiones de muchos internautas no se han apagado porque todavía no hay confirmación oficial.

La idea de que José Eduardo Derbez se una a figuras como Arath de la Torre, Ninel Conde y Daniela Parra resulta atractiva en especial; sin embargo, el actor puso un freno a estas especulaciones con unas polémicas declaraciones que dividieron opiniones en redes sociales.

¿POR QUÉ JOSÉ EDUARDO DERBEZ NO FORMARÍA PARTE DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2?

En un reciente encuentro con la prensa, José Eduardo Derbez fue cuestionado sobre la posibilidad de que sea uno de los inquilinos de La casa de los famosos México 2 y su respuesta fue realmente impactante:

A decir del conductor de Miembros al aire, a los productores del reality no les alcanzaría el presupuesto para pagarle, lo que desató las risas de los presentes: “No les va a alcanzar”, expresó el famoso, divertido.

Ya en un plano más serio, José Eduardo Derbez aceptó que, aunque le gustaría formar parte del reality, todavía no se le han acercado para charlar sobre este tema de una forma más seria.

“No me han buscado, nadie me ha llamado”, expresó el actor ante la insistencia de los periodistas y se negó a hablar más del tema. Poco después, se alejó del tumulto a bordo de su vehículo.