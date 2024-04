¿Cuándo nacerá el bebé de José Eduardo Derbez? Paola Dalay revela la fecha que tienen prevista para la llegada de Tessa

Desde que recibieron la noticia de que se convertirían en padres, José Eduardo Derbez y Paola Dalay han vivido una espera repleta de alegría y emoción por esta nueva etapa. Asimismo, han sido cobijados por sus familias, quienes al igual que ellos, están impacientes por conocer a su bebé.

Es así que la novia del comediante reveló que cada vez falta menos para que reciban a Tessa, nombre que eligieron para la pequeña, y detalló que ya tienen una fecha estimada para el día del nacimiento.

La novia de José Eduardo Derbez compartió que ya saben cuándo podría nacer su bebé

En días pasados, Paola Dalay y José Eduardo Derbez celebraron dos baby showers muy especiales; el primero, organizado por la familia Derbez, quienes planearon una ceremonia espiritual. Posteriormente, Victoria Ruffo ofreció uno más, en el que se reunieron varias de las amigas que estuvieron junto a ella cuando crió a José Eduardo.

Sobre si ya conocen la fecha del parto, Paola posteó en redes un poco de los sentimientos que la embargan en estos momentos, sobre todo ahora que saben cuándo podría nacer Tessa.

“Ya estamos a nada, qué nervios”, escribió la influencer en su cuenta de Instagram, plataforma en la que ha documentado gran parte del proceso que ella y José Eduardo están viviendo como futuros padres.

En otro video, la joven modelo comentó que el nacimiento ocurrirá entre los últimos días de junio y los primeros de julio, estimación hecha en las semanas de gestación que tiene y el avance que ha tenido a lo largo de su embarazo.

La pareja ha compartido parte de su experiencia previa a ser padres primerizos Instagram

Por qué Paola Dalay y José Eduardo Derbez no quisieron casarse

Además de las muestras de cariño que han recibido, la pareja también ha sido cuestionada por la elección que hicieron respecto al matrimonio, pues aunque llevan ya varios años de noviazgo, ambos acordaron que no se casarían.

Sobre las razones por las que no contemplan la posibilidad de llegar al altar, Paola Dalay compartió en redes que se debe únicamente a que no es algo que consideren indispensable. De acuerdo con sus palabras, para ellos no es un requisito ni necesitan de un documento para que su compromiso sea real, especialmente ahora que están por recibir a su pequeña.