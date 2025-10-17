Aaron Mercury y Aldo De Nigris se coquetean ya afuera de La Casa de los Famosos

“Tienes un solo defecto, carnal”, le dice Aldo de Nigris a Aaron Mercury.

¿Cuál? “Qué no estás conmigo”.

Y luego se abrazan y se ríen como si fuera una broma. Y lo es porque ambos influencers se han cumplido la promesa de que fuera La Casa de los Famosos se reunirían para generar contenido de sus respectivos canales y perfiles.

Pero es notable que el contenido para el perfil de Aaron Mercury está enfocado en el shippeo que surgió dentro del reality show, algo de lo que, por cierto, ellos niegan haber generado a propósito.

“Yo no tenía idea de que eso pasaba fuera de la Casa. Cuando comenzaron a decirme que un shippeo con Aldo, yo le decía: “pero ¿cómo? Si no hicimos nada dentro de la Casa”.

Entre broma y borma

Pero ahora que lo saben, es constante el coqueteo entre ambos.

Por ejemplo, al grabar un Pin Pon (juego de preguntas y respuestas rápidas), Aldo le dice: “Por fin me lo vas a hacer”.

Aaron se le queda viendo y le responde:

“Te lo voy a hacer completo”.

Y enseguida, como siempre, se sueltan a las carcajadas. Este es un video que está por llegar a los 10 millones de vistas.

En otro de los videos que se pueden ver en su cuenta de Instgram y que está en los 6 millones de vistas, Aaron le pregunta a Aldo qué tan atractivo es, del uno al 10.

Aldo lo duda pero mira a los ojos a Aaron, quien le dice: “No me mires así... que me prendes”.

Pero el más viral de sus videos con ex habitantes de La Casa de los Famosos es con Alexis Ayala. Se trata de ua breve coreografía con música de Belanova.