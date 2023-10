Sasha Sokol le contesta al hijo de Luis de Llano tras asegurar que su papá no abusó de ella

Luis de Llano Stevens se involucra en la polémica entre su padre, Luis de Llano Macedo, y Sasha Sokol.

Luis de Llano Stevens se lanzó contra Sasha Sokol al asegurar que su papá nunca abusó de ella y hasta la invitó a trabajar en conjunto con su padre, Luis de Llano Macedo, creando una fundación para ayudar a personas que han sufrido abuso.

Sasha Sokol apareció ante las cámaras y opinó sobre las polémicas declaraciones del promotor y productor musical, Luis de Llano ‘Tito’ Stevens.

“Si la historia no fuera como yo la conté, no habría ganado la primera instancia. Si la historia no fuera como yo la conté, no habría ganado la segunda instancia. Yo entiendo, puesto que mi familia también lo ha sufrido todos estos años, entiendo el dolor de la familia de Luis y me encantaría evitárselos, pero no puedo establecer la verdad y proteger a la familia de Luis al mismo tiempo”.

Respecto a las apelaciones que ha interpuesto el famoso productor de televisión en el proceso legal que sostiene con la cantante por daño moral, la exTimbiriche comentó que “las leyes mexicanas tienen estas instancias, cualquier mexicano que sea vea involucrado en alguna demanda puede apelar que es lo que hizo Luis y puede ampararse que es lo que está haciendo Luis. La ley y yo respetamos sus derechos, ojalá él hubiera respetado los míos”.

“Le mandó un abrazo muy grande (a Luis de Llano Stevens); adoro a Lisa y a Tito, adoro a Francisco con quien conviví menos, pero le mando un enorme cariño. Y a Patricia (Stevens, QEPD) la quise mucho y le mandé mensajes a Lisa con quien tengo más contacto”.

“El perdón es un proceso y ayuda mucho a quien lo da, y para mí es muy importante no tener resentimiento o único que busco es esclarecer la verdad y la verdad es la que he contado a partir del 8 de marzo del año pasado y misma que ha sido aprobada por las leyes”.

Finalmente, Sasha Sokol habló sobre la controvertida petición que le hizo Stevens para mejor crear un fundación junto a su padre para ayudar a personas que han pasado por situaciones similares a la de ella.

“Yo no voy a hacer ninguna fundación con Luis, yo no voy a hacer nada más en mi vida con Luis, me parece hasta ofensivo, lo que sí voy a hacer es donar el dinero de la demanda a una asociación seria, que tiene 25 años haciendo esto con quien firmé un convenio antes de que yo demandara, es una asociación que se encargará de donar esos recursos a personas que hayan vivido cosas similares y que no tengan los recursos para un psicólogo, un abogado, incluso un ginecólogo”.