Sara Corrales está embarazada a tres meses de su boda con Damián Pasquini

Sara Corrales se casó con el empresario argentino Damian Pasquini en agosto de 2025, pero este noviembre, la pareja confirma que esperan a su primer bebé juntos.

La actriz compartió en instagram la noticia de que está embarazada. Lo hizo con una bella foto con el mar como paisaje, donde se le ve la pancita en sus primeros meses de gestación.

Sara Corrales está embarazada Instagram

Esta feliz noticia ocurre luego de un año de su compromiso y a tres meses de su boda en Colombia, aunque también se casaron simbólicamente en Estados Unidos, durante el festival de Burning Man, el cual fue también parte de su luna de miel.

Cuando se casó, Sara Corrales le contó a People en Español lo que sintió cuando vio a su marido Damian, y decidió estar con él para toda la vida.

“Desde el primer encuentro sentí que el universo me estaba respondiendo una carta que escribí hace ocho años. Fue como si el guión de una película romántica se estuviera escribiendo en ese instante”, dijo en agosto.

Sara Corrales fue parte de la telenovela Mi camino es amarte junto a Gabriel Soto, con quien se le involucró en un escándalo que alcanzó titulares. Sin embargo, tiempo después fue que se confirmó que ella había encontrado el amor con el empresario Damián Pasquini.

El experto en marketing y socio CEO de Azzgency LATAM, una consultora especializada, decidió formar una familia con Sara Corrales y pronto recibirán un nuevo integrante.

“Lo soñamos, lo vivimos… y ahora @damianpasquini y yo lo compartimos con ustedes. Un día eterno, un instante infinito, un “sí” que se convirtió en el capítulo más hermoso de nuestra historia”, compartió Sara cuando se casaron, al publicar un video del evento.