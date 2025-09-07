Santaella acusa de INFIEL a Juan Gabriel: “Lo amé... hasta que me engañó con otro hombre”

En el pasado lo conocimos como Jas Devael, pero ahora es Santaella, el cantante de origen español que cautivó a Juan Gabriel, quien lo arropó, apadrinó y amó como pareja.

Así lo relata Santaella, quien habló abiertamente del romance que comenzó hace 20 años, cuando él tenía 18 años. Juan Gabriel lo llevó a Las Vegas con todo y su familia y poco después comenzó el romance.

Santaella no sabe muy bien cuánto tiempo duraron como novios, pero fue contundente:

“Duró y lo amé hasta que me engañó”.

Al hablar de la presunta infidelidad de Juan Gabriel con un joven, Santaella relató que se enteró de la traición por fotos que el Divo de Juárez no pudo desmentir.

“Las cámaras de foto que tenían la fecha, hora y lugar. Ahí se me vino el mundo abajo, porque algo en mí, aún siendo mi primera relación, algo en mí se rompió por completo. Me marcó, me lastimó muchísimo”, le dijo a Gustavo Adolfo Infante.

“Agarré mis cosas y me fui; y como dice una de las canciones de boleros que me escribió, no dejé ni una foto; agarré mis maletas y me fui a España con Isabel. Solamente ella y yo sabemos por lo que yo pasé y lloré. Pero era más fácil que un niño de 18 años lo había engañado, pero la historia no es así”.

Santaella relata que estuvo dos meses en casa de Isabel Pantoja, hasta que llegó Juan Gabriel para pedirle matrimonio.

Asegura que existe videos del momento de la pedida de mano, y aunque en ese momento le dijo que si, Santaella ya sabía que el romance había terminado. “Lo intentamos pero no pudo funcionar, la confianza estaba más que rota”.

Gustavo Adolfo le preguntó si se arrepiente te no haberse casado con Juan Gabriel, pues ahora sería el viudo -y posiblemente, el heredero-, pero el cantante admitió:

“No me arrepiento porque hice lo que en ese momento sentía. La decisión que tomé en ese momento fue la correcta. No me arrepiento porque no podía seguir, ya no había confianza”.