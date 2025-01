Santa Fe Klan señaló a su ex por no dejarlo ver a su hijo y ella le respondió con una contundente aclaración

Fue el pasado 30 de junio de 2022, cuando Santa Fe Klan le dio la bienvenida a su primer hijo junto a Maya Nazor, con quien pretendía iniciar una familia. Tristemente, esta historia no prosperó y terminaron separándose poco después, situación que terminó enfrentándolos en una discusión pública después de que el rapero se lamentó no poder pasar tiempo con el menor debido a que su madre se lo había llevado de viaje lejos de él.

Así reaccionó Maya Nazor tras las acusaciones de que le prohibió a Santa Fe Klan ver a su hijo

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Maya Nazor, la mamá del primogénito de Santa Fe Klan, respondió a las insinuaciones que hizo el artista respecto a que lo alejó de él en esta temporada festiva. Con un directo mensaje, la modelo negó rotundamente que ella interfiera con la convivencia padre e hijo.

“Como cuando puede pasar un mes entero sin ver a su hijo, ni preguntar por él y sale haciendo videos haciéndose la víctima, todo por darle a mi hijo las vacaciones que merece, por festejar mi cumpleaños a lado de mi hijo, con el que yo estoy todos los días, que cuando se enferma yo estoy ahí, que soy yo quien lo lleva a la escuela y le prepara el lunch”, expresó, evidenciando su molestia por estas insinuaciones de su expareja.

Santa Fe Klan se separó de Maya Nazor poco después del nacimiento de su hijo Luka Instagram

Por otra parte, la influencer aseguró que jamás ha tenido la intención de impedir la convivencia entre Luka y Ángel Quezada, nombre real del rapero, actos que hace de manera desinteresada, pues no recibe lo mismo de su parte. “Yo siempre estoy en la mejor disposición para que Luka vea a su papá y él nunca ha salido como padre a defenderme de CHISMES FALSOS QUE ME HACEN, sabiendo él la verdad. Le avisé que iríamos de viaje, incluso le pregunté y él estuvo de acuerdo, porque cada decisión la consulto con él”, apuntó.

Maya Nazor aseguró que siempre ha sido flexible para que se dé la convivencia de Santa Fe Klan con su hijo Luka Instagram

Maya Nazor hizo una importante advertencia para quienes la critiquen en el futuro

Para dejar de lado esta polémica, la también influencer invitó a los internautas a no hacer juicios de situaciones que desconozcan, sentenciando además que de ahora en adelante se defenderá de nuevas acusaciones que Santa Fe Klan pueda lanzar en su contra. “Qué bueno que mi hijo tiene mucha madre. Yo nunca salgo a hablar porque soy una dama y me educaron gracias a Dios. Si él sale a hablar, yo también puedo, supongo. No vengan a tirar hate si no saben, ¿va?”, concluyó Maya Nazor, quien se separó del intérprete de “A la orden” a finales de 2022, poco después del nacimiento de su primogénito.