Santa Fe Klan muestra por primera vez el rostro de su hijo, fruto de su relación con Maya Nazor

Santa Fe Klan se desahoga sobre su faceta como papá, papel que muy pocos conoce

A través de su cuenta oficial de Instagram, Santa Fe Klan mostró por primera vez el rostro de su hijo, fruto de la relación que mantuvo con Maya Nazor en medio de la pandemia de Covid-19.

El rapero originario de Guanajuato, aprovechó la publicación para compartir un sentido mensaje dedicado al pequeño, ya que se especulaba que la modelo no lo dejaba ver a su primogénito.

“La gente habla lo que quiere sin saber nada hijo porque son libres de opinar, pero tú nunca te fijes en lo que dicen de tu mamá ni en lo que dicen de tu papá. Somos humanos con errores y defectos y nunca hay que juzgar lo que se ve por afuera”, comenzó a decir el intérprete de ‘Te iré a buscar’.

Santa Fe Klan, motivado por el amor de su hijo

Aunque Maya Nazor había compartido en algunos podcast que no mostraría el rostro de su hijo pequeño, Santa Fe Klan decidió publicar su primera foto junto al pequeño y reconocer el gran papel que ha hecho su exnovia como mamá.

“Gracias a Dios y a los fans hoy no nos falta nada mi niño. Tenemos salud, felicidad, amor, comida, una casa, una familia muy grande y muchos juguetes para jugar mucho. Tienes a la mejor mamá, que te cuida mucho y te alimenta todos los días; y tienes a tu papá que anda de un lado a otro trabajando, no importa que no coma bien, que no duerma bien, pero estoy cumpliendo mi sueño porque todavía no soy lo que quiero ser.

“Cuando estoy contigo lo disfruto muchísimo, son mis mejores días cuando estamos juntos, eres lo más valioso que tengo; gracias por ser la luz de mi oscuridad mi niño, te amo por siempre”.