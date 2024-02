Sale a la luz el fuerte video de la supuesta agresión que vivió Sandra Montoya por su dentista

Sandra Montoya denunció, hace una semana, que había sido víctima de agresiones por parte de su dentista, por lo que inició un proceso legal en contra José “N"; sin embargo, un nuevo video podría cambiar las cosas para la actriz.

La artista de origen venezolano, recordada por su participación en algunas telenovelas y en el reality show Quiero cantar, afirmó a través de sus redes sociales que su dentista la había golpeado dentro de una clínica de la Ciudad de México luego de que ella le solicitara la revisión de un trabajo dental que le estaba causando incomodidad.

“Me atendió de mala manera, me maltrató física y moralmente, pero el problema no fue eso, sino lo que hizo cuando me persiguió. El tipo me agarra en la salida y me va a golpear”, expresó Sandra Montoya en aquella ocasión.

Ahora, una nueva grabación sobre los hechos podría arrojar otra luz sobre la denuncia de Sandra Montoya , pues las imágenes muestran una versión totalmente diferente, ¿qué se ve en el video?

EL VIDEO QUE MUESTRA EL INCIDENTE ENTRE SANDRA MONTOYA Y SU DENTISTA DESDE OTRO PUNTO DE VISTA

Una semana después de que Sandra Montoya diera a conocer públicamente la supuesta agresión de la que había sido víctima, el programa Sale el Sol presentó, a través del segmento Pájaros en el alambre, presentó un video inédito de lo que pasó en el consultorio de José “N”.

“Dejen de usar esa carta, mujeres, porque justamente pasan esas cosas y dejan de creer”

Gustavo Adolfo Infante, quien presentó esta reveladora grabación, informó que Addis Tuñón fue quien tuvo acceso al material, en el cual se aprecia “el otro lado de la moneda” de esta historia que hizo pensar a más de una persona.

Y es que, en medio de cuestionamientos acerca de que si era legal que un dentista tuviera una cámara dentro de su consultorio, se resaltó en especial el hecho de que a lo largo de todo el video no se apreciara una sola agresión por parte del profesionista: de hecho, tal parece que Sandra hubiera comenzado con la discusión que se aprecia al paso de los minutos, sin que se aprecien golpes.

Joanna Vega-Biestro fue más allá y aseguró que era importante que este material se divulgara, pues una acusación de violencia de género no debe tomarse a la ligera:

“Está usando una carta que siempre he dicho, dejen de usar esa carta, mujeres, porque justamente pasan esas cosas y dejan de creer. Es a mí lo que me enoja. El señor es lo que tiene que hacer, desgraciadamente, para defenderse”, concluyó, molesta, la periodista.