Quién es Sandra Montoya, la exparticipante de Venga la Alegría que acusó a su dentista de golpearla

Sandra Montoya Venga la Alegría, el matutino que la hizo famosa en México, que inició un proceso legal en contra de su dentista, a quien acusó de haberla golpeado, ¿quién es ella y qué hace actualmente?

En una entrevista para Venga la Alegría, Sandra Montoya detalló que la agresión ocurrió el pasado 14 de febrero, luego de que ella se hiciera presente en el consultorio del especialista para reclamarle un trabajo dental que no la había dejado satisfecha a pesar de que pagó 120 mil pesos por él:

“Lo único que le pedí es ‘atiéndeme’ (...) me atendió de mala manera, me maltrató física y moralmente, pero el problema no fue eso, sino lo que hizo cuando me persiguió. El tipo me agarra en la salida y me va a golpear”, expresó la famosa.

Sandra Montoya además interpuso también una demanda contra José ‘N’ por violencia de género luego de que el dentista, señaló la violinista venezolana, le causara lesiones que agravaron las molestias que sentía en su brazo debido a una cirugía reciente.

¿QUIÉN ES SANDRA MONTOYA?

Sandra Montoya, quien actualmente tiene 55 años, es una cantante, violinista y actriz de origen venezolano que alcanzó la fama en México luego de su participación en Quiero cantar, el popular reality show de Venga la Alegría.

Montoya nació el 6 de diciembre de 1966 en Caracas, Venezuela, y su vida estuvo marcada por la carestía desde un inicio: embarazada a los 15 años, la cantante se vio obligada a vivir durante varios años atrapada en un matrimonio dominado por la violencia hasta que un día dejó su país y viajó a México en busca de mejores oportunidades.

Los primeros años de Sandra Montoya en México estuvieron marcados por sus inicios en la Plaza Garibaldi, aunque posteriormente llegó a escenarios reconocidos como el Teatro Blanquita. Posteriormente, se le abrió una oportunidad en Televisa de la mano de Juan Osorio.

Sandra Montoya, quien participó en producciones como Cómplices al rescate, La fea más bella y Velo de novia, finalmente encontró el amor con el músico Teodoro Poot, con quien contrajo matrimonio.

En la actualidad, además de su desempeño en el mundo de la música como violinista, Sandra Montoya se dedica al activismo en contra de la violencia de género, causa a la que ha apoyado de diversas maneras.