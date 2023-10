Cuando Sandra Montoya acusó al supuesto hijo de El Puma: Es un ratero, patán y descarado

Juan José Rodríguez ‘El Puma Jr’, quien falleció a los 53 años en Colombia, presumía tener una relación sentimental con Sandra Montoya y vendía fechas a su nombre.

En agosto de 2008, la cantante Sandra Montoya nos confirmó en exclusiva que Juan José Rodríguez ‘El Puma Jr’, a quien conoció en Miami, Florida, “se hacía pasar por su manager para engañar a los empresarios, como la señora Sara Sánchez, que cayó en su juego y le dio un anticipo de 3,500 dólares y más de 300 dólares para otros gastos”.

"Él nunca me reportó nada de esto, y si no es porque en una de mis presentaciones en la obra de teatro ‘Mi papá quiere con mi esposa’ me la encuentro (a la empresaria Sara Sánchez), yo ni enterada, y ésta no es la primera vez que lo hace”, nos indicó en ese entonces la actriz venezolana.

“La vi (a Sara Sánchez) y me dijo que ya tenía todo preparado para mi presentación con Juan José, pero le respondí que no sabía nada. Sara me contrató aparte para que me fuera a presentar y Juan José se llevó una gran sorpresa cuando me vio ahí y se dio cuenta que ya sabía lo de sus movidas en las que dice que nos vamos a presentar juntos”.

La violinista, quien trabajó varios años con José Luis Rodríguez ‘El Puma’ en Venezuela, lo encaró y le dijo que era un “ratero y descarado. Me dijo que no tenía nada de qué hablar, muy patán. Por eso Sara me comentó que no valía la pena, ya que se cree más de lo que es y ni dinero tiene, porque investigamos sus cuentas y las tiene en ceros además de que da cheques sin fondos”.

“Nunca hemos hablado después de que le dije en su cara lo que pensaba de él. ¡En la vida quisiera ser su amiga! Varias veces le marqué y le dije que no quería trabajar con él, porque era un irresponsable e incumplido, que dejara de decir que él me manejaba”.

“No tengo interés en darle juego a este sujeto que, para mí, es un charlatán más, de esos que están dispuestos a hacer lo que sea con tal de tener fama”, dijo Montoya nacida en Caracas.

Asimismo, la cantante nos comentó que Sara Sánchez dejó que Juan José Rodríguez ‘El Puma Jr’ se presentará en el show porque no quería escándalos en el lugar, pero durante “su participación la gente se estaba durmiendo y es que no canta nada, sólo trata de imitar al que llama su padre pero nada que ver. Lo que más me da risa es que en los boletines y la publicidad que hace para las presentaciones, además de ser de primaria, se pone él en grande como si fuera la gran figura y yo en pequeño”.

Finalmente, Sandra Montoya nos confesó en aquella ocasión que ‘El Puma Jr’, quien produjo algunos de sus temas musicales y decía que “tenía una mirada muy profunda, además de una sonrisa preciosa y que le gustaba mucho el cantante”, no era hijo del famoso conductor y empresario José Luis Rodríguez ‘El Puma’.

“No es cierto, estuve investigando en Venezuela y me dijeron que ya se hizo la prueba de ADN y salió negativa. Además de que si lo ves de cerca podrás notar las heridas de las cirugías que se ha hecho para parecerse al señor, a quien ya estamos localizando para enterarlo de que en su nombre está robando porque su carta de presentación es que es el hijo de ‘El Puma’, y que cae más en la ridiculez al hacerse llamar ‘El Súper Puma’”.