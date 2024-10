Sabine Moussier compartió picantes detalles sobre el tórrido romance que tuvo con Fernando Colunga

Sabine Moussier se incorporó a la más reciente temporada de “Secretos de villanas”, reality show en el que ha mostrado una faceta suya que hasta ahora era poco conocida, sorprendiendo al público que la siguió durante su participación en La Casa de los Famosos México. En esta ocasión, la actriz logró robarse los reflectores gracias a las peculiares confesiones que hizo acerca de su vida privada, empezando por la manera tan accesible en la que habló del noviazgo que tuvo con Fernando Colunga en el pasado.

Sabine Moussier confesó ardientes secretos de su relación con Fernando Colunga

En una de sus recientes intervenciones en “Secreto de villanas”, donde anteriormente compartió que no atraviesa una buena racha en cuestiones de salud, Sabine Moussier se aventuró a platicar con sus colegas de algunas de las experiencias más satisfactorias que ha tenido en el plano romántico. Aunque siempre ha tratado de ser discreta con estos temas, en esta ocasión la actriz no se cohibió al momento de recordar a uno de sus viejos amores, con el que admitió, tuvo un idilio que siempre trataron de mantener alejado del ojo público.

Se trata de Fernando Colunga, considerado como uno de los galanes con mayor atractivo de la televisión de los últimos años, característica que le valió robarse miles de corazones, incluyendo el de la antagonista, que todavía lo guarda como una grata experiencia en todos los sentidos.

“La vida ha sido generosa conmigo. Digamos que me puso en la mesa un bufete muy hermoso. Anduvimos mucho tiempo a escondidas”, reveló divertida la antagonista de “Abismo de pasión”, refiriéndose al reconocido artista, quien presuntamente sería la pareja actual de Blanca Soto.

Sabine Moussier contó detalles inéditos de su noviazgo con Fernando Colunga Instagram, Vix

Sabine Moussier resaltó las cualidades como ‘amante’ de Fernando Colunga

Otro aspecto en el que Sabine se adentró, incluyó algunos pormenores de su vida sexual con Fernando, de quien aseguró no tener ninguna queja, pues en realidad lo recuerda con gusto. “Claro que a mí Colunga no se me va a olvidar nunca, es que una nunca se olvida de donde comió bien”, dijo Moussier, causando la risa de sus compañeras.

Finalmente, Cynthia Klitbo se atrevió a preguntarle de manera frontal qué tal era el desempeño del protagonista de “El Maleficio”, cuestionamiento que lejos de incomodarla, la animó a confesar que ha sido una de sus mejores parejas en este sentido.