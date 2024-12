Un amigo de Dulce reveló que la cantante presentía su muerte: así fueron sus últimos momentos de vida

El repentino fallecimiento de Dulce tomó por sorpresa al mundo del espectáculo este 25 de diciembre. Y es que a pesar de que eran sabidos los problemas de salud que la mantenían hospitalizada desde hace poco más de tres semanas, se esperaba que lograra recuperarse, un escenario que hoy se sabe, no era tan factible para la cantante, quien sí tenía cierto temor a no poder seguir viviendo.

Iván Cochegrus aseguró que Dulce sí presentía su muerte

Pese a que Dulce estaba optimista en que saldría adelante de la delicada cirugía de decorticación pleuropulmonar a la que se sometió, lamentablemente, esto no fue así y la famosa cantante perdió la vida a los 69 años, causándole un profundo dolor a sus familiares y amigos. Precisamente entre ellos estuvo una persona con la que convivió horas antes de la tragedia y a la que le contó sobre el profundo miedo que sentía a morir, casi como un presentimiento.

Se trata de Iván Cochegrus, quien recientemente declaró que tuvo la oportunidad de compartir con ella sus últimas horas de vida, tiempo en el que tuvieron una profunda charla respecto al trascender de este mundo. Así lo contó durante una breve entrevista con “De primera mano”, medio en el que reveló que visitó a la intérprete de “Lobo” la noche del 24 de diciembre, por lo que saber que su amiga ya no estaba aquí se le hacía mucho más difícil de creer.

“A mí no me termina de embonar (la noticia), porque yo la vi muy bien, físicamente la vi muy bien. Empezaba a comer y el tratamiento estaba resultando, pero Dulce era una mujer muy intuitiva y ella presentía algo”, explicó Cochegrus, detallando además que la también actriz tenía un profundo deseo por volver a los escenarios, aunque ya no pudo cumplir este anhelo.

Iván Cochegrus aseguró que visitó a Dulce la noche antes de su fallecimiento Instagram

Así pasó Dulce su última Navidad

Por otra parte, el productor que apenas hace un mes lloraba la muerte de Silvia Pinal, otra de sus entrañables amigas, Iván Cochegrus confesó a TVyNovelas, que Dulce estaba optimista debido a que en los últimos estudios que le realizaron ya salió “limpia”, refiriéndose a que no se encontraron rastros de ningún tumor.