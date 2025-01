Romina Mircoli, la hija de Dulce, sufrió otra dolorosa pérdida a días de la muerte de su mamá: ‘Se nos fue’

El 25 de diciembre de 2024, las celebraciones por la Navidad se tornaron amargas debido a la muerte de Dulce, quien perdió la vida a los 69 años después de varias semanas hospitalizada. Esta noticia conmocionó al mundo del espectáculo y vistió de luto a sus colegas y admiradores, que se unieron en oraciones por su descanso eterno y para desearle pronta resignación a su familia, especialmente a Romina Mircoli, su única hija.

Desde ese momento, la joven prefirió mantenerse al margen de los reflectores para así poder vivir su tristeza en privado, pero tristemente esto no le ha sido del todo posible debido a que actualmente se enfrenta a otra desgracia que la devastó por completo.

Romina Mircoli lamentó la pérdida de otro ser querido a Días de la muerte de Dulce

A través de su cuenta de Instagram, red social en la que suele compartir únicamente aspectos de su vida personal, Romina Mircoli compartió que perdió a una persona muy cercana, suceso ocurrido apenas unos días después de que Dulce, su mamá, muriera inesperadamente.

“El día de hoy recibo nuevamente otra noticia que volvió a golpearnos. No me he podido ni secar las lágrimas por mi mamá, y esta mañana recibo la llamada de que mi abuelita Emi se nos fue. No hay palabras”, escribió la hija que la cantante tuvo con Luis Mircoli. De modo que la figura que partió de este mundo, sería su abuela paterna, es decir, la madre del director musical con el que la intérprete de “Lobo” estuvo casada de 1986 a 1995.

Romina Mircoli, la hija de Dulce, expresó su tristeza tras la muerte de su abuelita Instagram

Los comentarios rápidamente se inundaron con palabras de condolencias, deseándole que pudiera recuperarse de estas dos desgracias que, indudablemente, la marcarán para siempre. Asimismo, sus seguidores autorizados (ya que tiene restringida sus cuentas), le reiteraron que aunque su madre y abuela ya no estén presentes físicamente, siempre la cuidarán, palabras que Romina Mircoli, que se sabe, es la única heredera de Dulce no dejó pasar por alto.