Romina Marcos se emocionó al recibir la romántica propuesta que esperaba de su novia, la doctora Laura: VIDEO

Romina Marcos está viviendo un gran momento en su vida sentimental y lo ha compartido con todos sus seguidores en redes sociales. La hija de Niurka publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram en el que relató cómo su intuición le decía que su pareja, la doctora Laura, le pediría que fueran novias ese día.

“Mi intuición de bruja me decía que Lau me pediría que fuera su novia, pero si no pasaba, no importaba, simplemente borraba el video” , confesó Romina con su característico sentido del humor antes de que todo ocurriera.

En la grabación, Romina Marcos explicó que estaban listas para salir a una reunión con amigas para celebrar la amistad, sin imaginar la sorpresa que su pareja le tenía preparada. En medio del festejo, la doctora Laura proyectó un video con los mejores momentos que han compartido juntas , lo que dejó a Romina visiblemente emocionada.

Romina Marcos y la doctora Laura Salazar confirmaron su relación a finales de diciembre 2024 Instagram @romimarcos

¡Es oficial! Así le pidió la doctora Laura a Romina Marcos que fuera su novia

Pero el instante más especial llegó al final de la proyección, cuando entre aplausos y gritos de emoción, la doctora Laura finalmente le pidió a Romina que fuera su novia. La respuesta de la también influencer no pudo ser otra más que un rotundo “sí”, sellando el momento con un tierno abrazo y muchas sonrisas. Además, la doctora Laura le compuso una canción y le regaló un collar con la foto de ambas.

Los seguidores de Romina no tardaron en reaccionar, llenándola de mensajes de celebración y buenos deseos. Muchos destacaron la felicidad que se refleja en su rostro y la manera en que su relación fluye con naturalidad y amor.

Este nuevo capítulo en la vida amorosa de Romina Marcos llega en un gran momento personal y profesional, pues la joven ha demostrado ser una mujer fuerte, auténtica y segura de sí misma. Sin duda, este es solo el comienzo de una historia llena de amor y complicidad. ¡Felicidades a la feliz pareja!