Así fueron los últimos momentos de Paquita la del Barrio: revelan detalles impactantes

Paquita la del Barrio murió a los 77 años , según confirmó su mánager y sobrino, Paquito Torres. La triste noticia tomó por sorpresa a la familia y al mundo del espectáculo, por lo que los motivos de su deceso generaron intriga.

El sobrino de la cantante confirmó al programa Hoy la causa de la muerte y reveló cómo fueron los últimos momentos de vida de la artista.

¿De qué murió Paquita la del Barrio?

Paquita la del Barrio tuvo “un infarto fulminante” mientras estaba dormida en su cama, contó Paquito. “Fue una cosa repentina (...) Es algo que no esperábamos”.

Mánager de Paquita la del Barrio reveló de qué murió.

A decir del familiar, la cantante de “Rata de dos patas” estaba lista para regresar a los escenarios a pesar de sus dificultades para caminar. Y es que tenían programado un concierto el 16 de marzo en el Auditorio Nacional.

Sin embargo, la mañana de este lunes, Paquita ya no despertó y aunque llamaron a la ambulancia, ya nada pudieron hacer. “Ayer ella me marcó, pero no le alcancé a contestar”, comentó Paquito.

El nombre real de Paquita la del Barrio era Francisca Viveros Barradas. (Instagram @paquitaoficialb)

Luego, a través de una llamada telefónica para Sale el Sol, Paquito detalló que la última semana la pasó planeando sus siguientes conciertos porque quería regresar lo más pronto posible. No obstante, a las 8 de la mañana ya no despertaba y “se veía pálida”.

En una charla anterior con Gustavo Adolfo Infante, Paquito había contado que Paquita estaba triste por su dificultad para moverse: “Le cuesta mucho caminar por el dolor de la ciática, también tiene problemas para sostenerse de pie. Acude a rehabilitación porque desgraciadamente el tiempo no perdona”.

¿Cuándo será el funeral de Paquita la del Barrio?

Paquito detalló en el matutino que el funeral de Paquita la del Barrio se llevará a cabo de manera privada en Veracruz , el lugar en donde vivió. Dijo que la familia estuvo de acuerdo en que el cuerpo se incinerara para trasladar sus restos a la CDMX, para rendirle un homenaje en Casa Paquita, el bar que la vio nacer como cantante, aunque a ella “jamás le gustó hablar sobre la muerte”.

