Por qué le pusieron ese apodo a Paquita la del Barrio y cómo le decían cuando era joven

Como te informamos en TVyNovelas, el mundo del entretenimiento en general se conmocionó hace apenas unos minutos con la inesperada partida de Paquita la del Barrio, un auténtico ícono de la música mexicana que desde hace varios años luchaba contra varias complicaciones de salud.

Este doloroso fallecimiento, por supuesto, disparó las reacciones en redes sociales y generó que millones de internautas se volcaran a Internet para investigar un tema especial acerca de la vida de Paquita : ¿cómo surgió ese apodo y de qué barrio es? ¡Esto es lo que dijo la propia cantante en una entrevista!

¿CÓMO SE ORIGINÓ EL APODO DE PAQUITA LA DEL BARRIO?

En abril del 2021; es decir, hace casi 4 años, Paquita la del Barrio sostuvo una amena entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa “El minuto que cambió mi destino” en el que habló de su vida, sus amores, desamores y, claro, su comienzo en el mundo de la música mexicana.

“Me hicieron una prueba y les gustó la canción, pero no me aceptaron como artista”

Durante la charla, Paquita recordó que sus inicios en la música no fueron en solitario, sino que cantaba como parte del dueto “Las Golondrinas” acompañada de su hermana Viola; sin embargo, debido a cuestiones de trabajo ella salió de viaje a Sudamérica y Paquita arrancó con su propio emprendimiento: un restaurante ubicado en la colonia Guerrero de la Ciudad de México.

“Ella se casó con un muchacho de Toluca y se fue, y yo seguía con mis banquetes en el negocio ‘Casa Paquita’ en la Guerrero”, recordó la intérprete ante Gustavo Adolfo Infante en el 2021. Además de los banquetes, ella cantaba en el restaurante y fue ahí donde un amigo policía la apoyó para lanzarla como cantante; sin embargo, no todo fue fácil.

“Me hicieron una prueba y les gustó la canción, pero no me aceptaron como artista (…) al señor Jiménez, que era director de Yolanda del Río, le dio mucho coraje que no me aceptaran”, recordó Paquita en ese momento.

Al final, Paquita la del Barrio pudo grabar su primer disco con la ayuda del señor Jiménez... aunque eso sí, pagando sus propios gastos. Sobre su apodo, ella confirmó lo que se ve en la bioserie del 2017: que el “La del Barrio” surgió por el enorme cariño que ella le tenía a la colonia Guerrero.

“En el ’86 el señor Guillermo Ochoa me hizo favor de presentarme en Canal 2 y así es como empezó a salir mi nombre en televisión, mi negocio empezó a florecer”, explicó Paquita.

¿DÓNDE NACIÓ PAQUITA LA DEL BARRIO?

Muchos relacionan a Paquita la del Barrio más con Tepito que con “La Guerrero” debido a su sobrenombre; sin embargo, la verdad es que la intérprete que le cantaba a los “inútiles” es originaria del municipio de Alto Lucero, en Veracruz, población donde nació un 2 de abril de 1947.

¿CUÁL ERA EL NOMBRE VERDADERO DE PAQUITA LA DEL BARRIO?

A pesar de que Paquita la del Barrio era conocida a nivel internacional por su curioso apodo, el verdadero nombre de la cantante es Francisca Viveros Barradas.