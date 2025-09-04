Rodrigo Cachero sale adelante tras separación: “La vida no es justa”

Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma.

Para Rodrigo Cachero, esta frase se ha convertido en su realidad tras superar uno de los momentos más difíciles de su vida: la polémica separación de Adianez Hernández, quien fue su compañera durante 11 años. Aferrándose al amor más puro e incondicional, el actor y director de escena encontró en sus hijos la luz que lo guió fuera de la oscuridad. Ellos, a quienes define como “el más grande regalo de amor”, se convirtieron en su motor y su razón para reponerse del golpe y salir adelante.

En entrevista con TVyNovelas, Rodrigo nos cuenta cómo ha navegado este proceso de reconstrucción, sanación y nuevo comienzo.

¿Cómo te encuentras después de lo que viviste?

Estuvo muy duro, pero son cosas que pasan. Todos tenemos situaciones lamentables, tristes, accidentes, enfermedades... y en esos momentos lo que tenemos que hacer es abrazar al ser humano y decirle: “estoy contigo”. Lo mejor es dejar que el tiempo siga su curso y no desfallecer. A las personas que están pasando por un duelo, una traición, una ruptura les digo que hay que levantarte día con día, echarse un baño, vestirse, ir a trabajar... porque así es la vida. La vida no es justa y hay que saber fluir.

Cuando llegaste al límite, ¿qué te sacó adelante?

Mis niños, definitivamente.

¿Son tu regalo de amor?

Sin dudarlo, se me llena la boca de amor porque, aunque sólo uno fue planeado, la vida me regaló tres cositas lindas, simpáticas, nobles y tiernas que, sin que me lo pidan, me motivan a ser mejor persona día con día.

¿Qué es lo más difícil que has vivido en este proceso?

Fue en una Navidad porque, justamente, en esa época lo que más quieres es estar en familia y ya habían pasado como ocho meses (de su separación). Recuerdo que fue una sensación extraña ya no estar en familia y sólo estar con mis dos niños, fue un momento rudísimo, pero venía Santa Claus, los abrazos... y mis hijos no podían ver a su papá abajo. A mí me encanta que vean a su papá chambeador, líder, director, que la gente lo quiere, que trata bien a las personas.

¿Sigues procesando lo que pasó o puedes decir que ya es un tema superado?

El tema, en general, ya está procesado, aunque hay detalles que de repente brincan porque hay imágenes y experiencias de 11 años que no se borran tan fácil. Fueron 11 años muy lindos, padrísimos, de unidad familiar y no se olvidan, pero ya estoy del otro lado, pensando en el futuro de mis niños, en cómo arreglar la casa, salir de vacaciones y otras cosas que me hacen ya no pensar en el pasado.

¿Cómo es la relación con ex actualmente? ¿Tienen comunicación?

Sí, caso diario, por los niños: nos hablamos para preguntar quién pasa por ellos, checar lo de la ropa, si faltan útiles, las cosas del futbol, entonces sí y la comunicación es buena.

¿Te pegó que se haya convertido en mamá de nueva cuenta?

No, porque, realmente, lo que pega es la deslealtad, la ruptura, el momento. (Adianez) ya se fue, ya se casaron, ya es mamá, la veo contenta, mis hijos están ilusionados con su media hermana... y me parecer que desear lo mejor para el prójimo se regresa, es como el eco, al menos eso es lo que pienso. Entonces, le deseo que esté feliz, que le vaya muy bien y que mis hijos se la pasen muy bien con su media hermana; en tanto yo seguiré haciendo lo mío, lo que me toca.

¿Has pensado en la posibilidad de tener una nueva pareja?

Sí, ojalá llegue, pero ahorita no porque hay mucho trabajo, no sería justo para esa mujer que su novio se la pasé los sábados en un foro, y los domingos con sus niños. ¿A qué hora se ven?

Recuento del escándalo

• En septiembre de 2023 Rodrigo Cachero compartió en redes sociales un video en el que hizo oficial su separación y confirmó los rumores de una infidelidad por parte de Adianez Hernández.

• Adianez había comenzado un romance con Augusto Bravo, quien hasta ese momento había sido pareja por más de diez años de la actriz Larisa Mendizábal, expareja y madre del hijo mayor de Cachero.

• A un año del escándalo, Adianez y Augusto se casaron en una ceremonia celebrada en la playa, y el 5 de julio pasado nació Lua, su primera hija en común.