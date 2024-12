Ricardo Fastlicht respondió sobre si Mariana Echeverría estará en la nueva temporada de ‘Me Caigo de Risa’

Este 2024, ‘Me Caigo de Risa’ celebró el estreno de su temporada número 10, un momento que llenó de emoción a todos sus integrantes, quienes agradecieron por seguir teniendo la preferencia del público. Uno de los pilares principales de este programa es Ricardo Fastlicht, quien recientemente reaccionó a los rumores que apuntan al posible regreso de Mariana Echeverría.

¿Mariana Echeverría regresará a ‘Me Caigo de Risa? Esto dijo Ricardo Fastlicht

La fama de Mariana Echeverría cambió drásticamente en los últimos meses. Esto debido a que en cuestión de días, pasó de ser una de las personalidades más queridas de la televisión, a convertirse en un personaje repudiado, todo como consecuencia de su comportamiento en La Casa de los Famosos México.

Aun así, parece que esta controversia finalmente podría estar cediendo, y para muestra, ya hasta tendría intenciones de regresar a MCDR. Ante esta inquietante posibilidad de que la también conductora se reincorpore a este proyecto en el que también están Mariazel y Gaby Platas, Ricardo Fastlicht ya respondió qué piensa de volver a compartir cuadro con ella.

Durante una conversación con las cámaras de “Chismorreo”, el actor habló del futuro de esta emisión y el escenario de que vuelva el elenco original. “Esperemos que en el 2025 hagamos la temporada 11, todavía no nos dicen”, declaró.

Ante la pregunta directa de si considera que Mariana le hace falta al show, fue claro al mencionar que ya estuvieron sin ella y todo marchó de maravilla. “Ya grabamos sin ella cuando estaba en LCDLFM, así que más no voy a decir. Yo no sé si va a estar, yo no soy el productor y más no voy a decir”, concluyó el protagonista de “Mal Criados”, dejando ver que sí siente cierta incomodidad al ser cuestionado sobre estos temas.

Ricardo Fastlicht trabajó con Mariana Echeverría en “Me Caigo de Risa” Instagram

¿Qué pasó con Faisy y Mariana Echeverría en ‘Me Caigo de Risa’?

A pesar de la insistencia del público por saber qué fue lo que detonó la ruptura profesional entre Mariana Echeverría y Faisy, este sigue siendo un tema del que ninguno de los involucrados ha querido hablar frontalmente.

No así, antes de sus últimos escándalos, la exconductora de “Se vale” sí hizo una serie de declaraciones en las que aseguró que este trabajo “llegó a costarle su estabilidad emocional”, dando a entender que el ambiente en el foro ya no era bueno para ella.

Faisy y Mariana Echeverría compartieron cuadro durante 10 años YouTube

Por otra parte, Omar Pérez Reyes, nombre real del comediante, se limitó a decir que el tiempo iría mostrando la verdad del asunto, reiterando que no tiene contemplado hablar mal de su antigua amiga y compañera.