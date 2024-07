LCDLFM: Mariana Echeverría ‘le declaró la guerra’ a Brigitte Bozzo con una dura estrategia en su contra

Las cosas en “La Casa de los Famosos México” constantemente están cambiando y en cada programa, los habitantes suelen llevarse varias sorpresas que alteran el rumbo de sus estrategias ya planeadas. Así sucedió la noche del pasado martes, cuando los participantes se enfrentaron en una dinámica que tenía como premio una moneda sumamente valiosa, no por su costo económico, sino por lo que podrían hacer con ella teniéndola en su poder y de la que resultó ganadora Mariana Echeverría.

Tras conocerse a la vencedora de este encuentro, “la jefa” le reveló las ventajas de este artículo, mismas que la comediante aprovechó al momento, evidenciando nuevamente la mala relación que lleva con Briggite Bozzo, que parece ser su enemiga declarada principal.

Mariana Echeverría ya dejó claro que va contra Briggitte Bozzo en LCDLFM

Antes de que supiera cuál es el beneficio que le implicaba haberse quedado con esta codiciada moneda, Mariana Echeverría tuvo que trasladarse al confesionario, donde le dieron las indicaciones de cómo y cuándo podría usarla. Dicho poder consistió en la posibilidad de cambiar a dos habitantes de sus respectivos dormitorios, es decir, pasar uno del ‘cuarto Mar’ al ‘cuarto Tierra’ (que es donde ella duerme) y viceversa.

Aunque la producción quiso darle tiempo para que pensara en su decisión, la comediante manifestó que ya tenía más que claro lo que debía hacer, por lo que no necesitaba analizar nada. Posteriormente, ante sus compañeros, que para ese momento aún desconocían lo que estaba por ocurrir, Mariana dio a conocer su elección: llevarse a Potro a ‘Tierra’ y dejar a Bozzo en ‘Mar’.

Desde los primeros días se notó la apatía entre Mariana Echeverría y Briggitte Bozzo Vix

Briggitte aseguró que ya sabía lo que pasaría

Este movimiento tomó por sorpresa a varios concursantes, pero no fue así con Briggitte Bozzo, la principal afectada, quien en voz alta pronunció que ya sospechaba que sus compañeros de habitación querían deshacerse de ella. No así, para la influencer resultó hasta positivo, ya que lleva una mejor convivencia con Karime Pindter y desde la semana pasada expresó que no se sentía cómoda estando en la recámara, ya que creía, “estaba durmiendo con el enemigo”.