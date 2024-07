Expulsaron a Rey Grupero de MasterChef Celebrity: ¿quiénes son los cuatro finalistas en el reality? ¡Conócelos!

La penúltima emisión de MasterChef Celebrity

Estrategias, trabajo en equipo, pleitos, amistad, controversias y, sobre todo, mucho sabor, formaron parte de los elementos principales que le dieron la sazón correcta a uno de los últimos programas de MasterChef Celebrity, que llegó a la recta final con cuatro famosos dispuestos a todo con tal de llevarse el premio de millón de pesos.

Rey Grupero logró sorprender tanto a propios como a extraños, y es que aunque ni la audiencia ni sus compañeros pensaron que el creador de contenido llegaría tan lejos en el programa, lo cierto es que semana a semana sus platillos lograron conquistar a los exigentes jueces.

¿QUÉ DIJO REY GRUPERO TRAS SER ELIMINADO?

Lamentablemente, todo lo que inicia tiene que terminar, y en esta ocasión fue Rey Grupero quien salió eliminado del popular reality show. En una entrevista que otorgó luego de su salida, el influencer aceptó que se sintió triste por no haber logrado llevarse el gran premio, pero a la vez está orgulloso por todo lo que avanzó.

“A lo mejor no me voy a ganar ese millón pero me voy a ganar los corazones del público”

“Me puse muy nervioso, a lo mejor no me voy a ganar ese millón pero me voy a ganar los corazones del público (…) La neta llegué muy lejos. Yo dije ‘a la mejor llego al quinto lugar, al décimo’, y llegué muy lejos”, reconoció el creador de contenido.

Después de un duelo de eliminación muy complicado, esta noche despedimos a un integrante muy importante del top 5 de #MasterChefCelebrity. 🥹💔 pic.twitter.com/CSgIxXguod — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) July 8, 2024

¿QUIÉNES SON LOS CUATRO FINALISTAS DE MASTERCHEF CELEBRITY?

Con la salida de Rey Grupero, cuatro celebridades lograron avanzar a la recta final del popular reality show de TV Azteca:

Jawy Méndez

Litzy

Rossana Nájera

Ferka

Ferka se presionó mucho en el reto de eliminación, ¡lo está dando todo, no quiere irse! #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/qqfd4zQBQz — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) July 8, 2024

¿Quién será el afortunado o afortunada que se llevará el jugoso premio final de un millón de pesos? ¡No te pierdas la final de MasterChef Celebrity el próximo 14 de julio en punto de las 20:00 horas a través de TV Azteca!