Revelan que Enrique Orozco, prometido de Alma Cero, todavía está casado, ¿habrá boda?

El especialista en trasplante capilar y la actriz ya viven juntos luego de haber durado tres años como amigos.

El día de ayer, el reconocido cirujano capilar de la farándula Enrique Orozco le propuso matrimonio a Alma Cero en una romántica cena en un restaurante de la CDMX, donde acudieron amigos y familiares muy cercanos a ellos.

Fue en diciembre del año pasado que te dimos a conocer en exclusiva en TVyNovelas que la actriz mantiene una relación sentimental con el también productor de los Premios Metro. En dicha charla, Orozco indicó que “ya había terminado su relación con su novia”, de quien no mencionó el nombre.

Luego de la entrega del anillo de compromiso, ha surgido una fuerte polémica, pues resulta que Enrique Orozco sigue casado con una mujer de nombre Frida, madre de su hijo.

“Frida desde abril del año pasado le solicitó el divorcio, pero que él no se ha dado por notificado, dice ella que le quitó al hijo de tres años y no permite verlo. Se casaron hace tres o cuatro años”, indicó Gustavo Adolfo Infante en su programa de Youtube.

Más tarde, fue el mismo doctor que, acompañado de su ahora prometida y de su abogada, aclaró ante las cámaras del programa ‘De primera mano’ la situación legal que tiene con la madre de su hijo,

“Yo le dije (a Enrique Orozco) es algo ilegal, en qué puede afectar, y él dice: ‘Es un compromiso de corazón’... No es una boda, no es una preboda, parecía una boda, es un compromiso de alguien que es mi amigo desde hace tres años, primero fue mi amigo, sé que lleva más de un año separado, si no de otra forma no me hubiera aproximado a él, está clarísimo para mí quién es él, es un gran ser humano, es un gran papá", expresó Alma Cero.

Por su parte, el reconocido experto en trasplante capilar señaló: “Yo tengo la custodia del niño, desde el 22 de agosto de 2023, ella pidió que fuera por las vías legales, imagínate que lo tuviera secuestrado ya me hubiera podido meter a la cárcel, no es que no lo deje ver, el juzgado es el que va diciendo los procesos, yo estoy haciendo todo por la vía legal”.

Por último, la actriz de 48 años compartió que “su hijo Bruno está muy contento con su relación, pero tiene miedo porque ha vivido cosas fuertes con su mamá; quiere vernos para celebrar”.

Además, Alma lleva una excelente relación con el hijo de su prometido: “Es un niño extraordinario, va súper adelantado, es muy cariñoso conmigo. El otro día el bebé me pidió que fuera su esposa, pero luego me dijo que si quería que fuera su mamá”.

También puedes ver:

Elissa Marie, hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, debuta en las pasarelas

Apio Quijano denuncia que le robaron su camioneta

Revelan la causa de muerte de Alec Musser a los 50 años