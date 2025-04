La inesperada razón por la que estalló una polémica por la herencia de Daniel Bisogno en su familia

La muerte del conductor de televisión, Daniel Bisogno no solo dejó un vacío en la televisión mexicana, sino que también abrió una delicada controversia familiar en torno a su herencia . Tras su partida, el conflicto entre su hermano, Álex Bisogno, y la exesposa del también actor, Cristina Riva Palacio, ha salido a la luz, provocando una oleada de reacciones públicas.

En fechas recientes, Álex, en representación de la familia Aguilar Bisogno, publicó un comunicado en redes sociales donde reveló su inconformidad ante la aparente falta de un testamento. En el mensaje, denunció que Cristina, madre de Michaela —la única hija del fallecido—, habría cambiado las cerraduras de la casa familiar y cortado toda comunicación con ellos. Esta acción, según él, impide cualquier acercamiento con su sobrina, quien se perfila como la única heredera de los bienes de Daniel.

La carta generó un fuerte debate, y no tardaron en sumarse voces conocidas. Una de las más contundentes fue la de Paty Chapoy , amiga cercana del conductor y excompañera en Ventaneando , quien respondió en vivo a las declaraciones de Álex. “No entiendo por qué hiciste público un asunto tan personal. No es momento de crear discordias”, expresó visiblemente molesta. Chapoy enfatizó que, aunque no hay un testamento oficial, la ley reconoce a Michaela como heredera universal , y que será su madre, Cristina, quien tiene el derecho legal de administrar los bienes del presentador.

Porque se enfrentó al hermano de Daniel Bisogno quien se quiere quedar con toda la herencia que dejó el fallecido.pic.twitter.com/S7Nbg8RFZK — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 14, 2025

Entre los detalles que se han ventilado, destaca que Bisogno habría manifestado en vida su deseo de seguir apoyando económicamente a su padre. No obstante, la falta de comunicación entre las partes ha complicado cualquier posibilidad de acuerdo. Álex Bisogno aseguró que su intención es proteger el legado de su hermano y asegurar el bienestar de Michaela.

Mientras tanto, la disputa ha dividido opiniones entre seguidores, colegas del medio y familiares. Lo que parecía una sucesión tranquila se ha convertido en una tormenta mediática, con declaraciones cruzadas y una gran incógnita: ¿se logrará un acuerdo familiar? Por ahora, el único hecho claro es que la herencia de Daniel Bisogno se ha convertido en un tema tan delicado como inesperado.

De qué murió Daniel Bisogno

Daniel Bisogno falleció el 20 de febrero a los 51 años, tras varias semanas hospitalizado en la Ciudad de México. Su muerte fue confirmada por el programa Ventaneando a través de X, revelando que una complicación médica fue la causa que finalmente le arrebató la vida.