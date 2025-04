La controversial FOTO que habría provocado el enojo de Pati Chapoy contra Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno

Pati Chapoy explotó contra el hermano de Daniel Bisogno, Alex Bisogno , y lo acusó de querer beneficiarse de la herencia que dejó su compañero de Ventaneando, tras su triste fallecimiento el pasado 20 de febrero. Y según se especula en redes, la razón de esta molestia no fue el comunicado como tal, sino una controversial foto. ¿De qué se trata?

Resulta que antes de esta confrontación, una foto generó debate y especulaciones, lo que podría haber llegado a los ojos de Chapoy.

¿Cuál es la foto que spuestamennte enojó a Pati Chapoy?

La cuenta de X La Tía Sandra, que se dedica a difundir chismes de la farándula, fue quien compartió la postal que fue tomada el pasado 12 de abril y en ella aparecen allegados a “El Muñe” junto a Alex, su hermano, en su casa en Jardines del Pedregal. En la foto no aparecen ni Cristina, expareja de Daniel, ni Michaela, su hija en común.

Esta es la foto que habría comenzado el pleito entre el hermano de Daniel Bisogno y Pati Chapoy. (X)

A partir de allí, los usuarios comenzaron a especular que fue este el motivo por el que Pati salió en defensa de Michaela , la heredera de Daniel.

Una persona escribió: “Le caló la foto con los chichifos en la casa que le corresponde a la hija de Daniel Bisogno, las casas no van a ser tugurio de chihifos y Cahpoy va a hacer de todo por impedirlo. Se le apareció Satanás a Alex B”.

Otros más expresaron su opinión de la pelea: “Wow, creo que es de las pocas veces que concuerdo con Pati Chapoy. Le doy absolutamente la razón”; “Cristina ya ni siquiera era su esposa, se me hace que la avorazada es ella, qué desmadre dejó Daniel, no puedo creer que no haya hecho un testamento, adoraba a su hija, pero la dejó desprotegida y con un lío legal muy grande”.

¿Qué le dijo Pati Chapoy a Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno?

Durante la emisión de Ventaneando del lunes 14 de abril, Chapoy envió un mensaje a Alex B como una forma de respuesta del comunicado que publicó el exconductor de “Al Extremo” en donde afirmó que no sabía en dónde estaban las cenizas de su fallecido hermano y que había pleito entre la familia por el testamento.

En ese sentido, la periodista le pidioó que no intentara generar polémica en donde no la hay, pues él sabe perfectamente que las cenizas de “El Muñe” están en la casa de su papá, al lado de las de su mamá.

Y le dijo que la única heredera de los bienes de Bisogno sería su hija y nadie más.

Esto fue lo que dijo Pati Chapoy: “Déjame decirte Alejando que la situación no está muy complicada y está muy clara, las 3 propiedades de Daniel Bisogno pasarán a manos de su hija, Michaela, su única heredera. ¿Y quién va a administrar este patrimonio? Pues su mama, que es a la que le corresponde”.

