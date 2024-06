Estas son las impresionantes revelaciones de Maryfer Centeno sobre lo que dijo Ángela Aguilar de Christian Nodal

La polémica en torno al inesperado noviazgo de Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue más fuerte que nunca, pues a poco más de una semana de que confirmaran su relación, ya han surgido numerosas versiones, entre ellas varias que apuntan a una supuesta boda secreta y la probabilidad de un embarazo.

Aunque esto parecía ser lo más insólito de la nueva pareja, apenas el lunes la cantante presumió que se había hecho un tatuaje en honor a su enamorado, mismo que dejó ver en una publicación en la que además dio algunos pormenores de la etapa que está viviendo y el cual ya fue estudiado minuciosamente por Maryfer Centeno.

¿Qué dijeron los gestos de Ángela Aguilar? Esto piensa Maryfer Centeno

Adicional al revuelo que causaron sus declaraciones, también salió a la luz la supuesta verdad detrás de lo que la propia Ángela confesó, pues Maryfer Centeno se dio a la tarea de analizar cada detalle de sus palabras. De modo que tal como ha hecho en ocasiones anteriores, destapó algunos aspectos de su personalidad que a primera vista podrían pasar desapercibidos.

A través de redes sociales con un clip como los que acostumbra hacer sobre diversas controversias, Maryfer estudió las declaraciones que Ángela Aguilar hizo sobre su nueva vida junto a Christian Nodal. En esta conversación que concedió a la revista Quién, la hija de Pepe Aguilar habló de todo lo que está viviendo con su relación sentimental y las polémicas que han surgido en torno a ella.

Pese a que en todo momento trató de dejar claro que las habladurías no son algo que le preocupe, según la visión de Centeno esta firmeza no es del todo cierta. Esto debido a que sus movimientos y gesticulaciones habrían llegado a contradecir su postura, ventilando que sí está un tanto incómoda con la forma en la que todo se ha ido dando, además de que pareciera, ya tiene calculado qué debe decir y no deja que sus emociones reales fluyan.

“El tono de voz era plano, indicando un diálogo memorizado. Movimientos de piernas nerviosos, gestos de rechazo y una mirada seria. Esto sugiere un ambiente de estar a la defensiva y molestia”, señaló la experta en grafología y lenguaje corporal.

La radical transformación en la seguridad de la cantante

En contraste, algo que reconoció Centeno de esta aparición de Ángela, fue el hecho de que independientemente de su vida amorosa, ahora se muestra como una mujer más segura de sí misma. Esto a diferencia de su personalidad hace apenas un par de años, cuando aún tenía ciertos rasgos infantiles en su manera de dirigirse a los demás, poco antes de su polémica por un video que su expareja filtró, el cual se dice, la valió serios regaños por parte de Pepe Aguilar.