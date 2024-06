¿Belinda siempre lo supo? La vez que Ángela Aguilar quiso prestarle un vestido de novia para su boda con Christian Nodal

La nueva relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha estado acompañada de fuertes polémicas y señalamientos desde el primer momento que la anunciaron. Y es que a pesar de que ambos artistas han asegurado que su amor se dio de manera natural, han salido a la luz varias pruebas de que en realidad el flechazo se dio mucho antes, específicamente cuando él estaba comprometido con Belinda.

Lo anterior ha ocasionado que se revivan algunas declaraciones que hicieron tiempo atrás, cuando se mostraban como grandes amigos. Uno de estos controvertidos momentos fue protagonizado por la hija de Pepe Aguilar, que llegó a expresar sus intenciones de ayudar a Beli con su atuendo nupcial, ofreciéndose a prestarle un vestido que ella usó para uno de sus videos, propuesta que hoy resulta inquietante.

Ángela Aguilar quería prestarle uno de sus vestidos a Belinda para que lo usara al casarse con Christian Nodal

Este insólito momento tuvo lugar en 2021, cuando la relación de Belinda y Christian Nodal marchaba de maravilla, al grado de que ya tenían planes de llegar al altar. Luego de que circularan las primeras imágenes de su compromiso, varios de sus amigos reaccionaron y les desearon la mejor de las suertes.

No obstante, la respuesta de Ángela no se quedó en una simple felicitación, pues incluso se dijo tan emocionada que quería participar en el enlace de alguna forma, por lo que se le ocurrió que Beli podía llevar uno de los vestidos de novia que lució en un video para su boda.

“Fíjate que me en encantaría, pero aún no me han invitado. Le podemos decir a Claudia que le preste un vestido a “la Belinda”. Está padre el vestido de novia”, dijo Aguilar durante una conversación con “Hoy”, refiriéndose a un look que anteriormente utilizó para un proyecto.

En su momento, Ángela Aguilar se dijo emocionada por la boda de Christian Nodal y Belinda Instagram

Las críticas que Ángela recibió por esta propuesta tan “fuera de lugar”

En ese tiempo, Ángela era cercana a Nodal por las colaboraciones que el sonorense tenía con ella y su familia. De modo que para muchos fue relativamente normal que quisiera involucrarse, tomando en cuenta el cariño que existía por ambas parte. Esto no fue interpretado así por los fanáticos de la entonces pareja, pues la intérprete de “Mis amigas las flores” recibió críticas por esta propuesta, que aunque podía tener buenas intenciones, también resultaba un tanto grosera.

Entre los aspectos que destacaron de esta polémica, se encontró el hecho de que era más que obvio que Belinda querría elegir ella misma su vestido para llegar al altar, además de que no tenía necesidad de aceptar algo usado cuando estaba en sus posibilidades adquirir un diseño especial para ese día.

Cabe mencionar que la también actriz no solo no respondió a la propuesta de Ángela, sino que a lo largo de todo su romance con Nodal, siempre evitó hablar o interactuar con ella. Por lo que hay quienes consideran que Beli ya tenía algunas sospechas del tipo de interés de Aguilar y su exprometido, que actualmente ya son pareja y gritan su amor a los cuatro vientos.