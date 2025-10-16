Restos de Fede Dorcaz fueron repatriados: ¿Cuándo y en qué lugar de Argentina será sepultado?

Fede Dorcaz emprende su camino a descansar en paz en su natal Argentina, tras ser asesinado en un acto de violencia en plenas calles de la CDMX.

Debido a que los trámites y la repatriación tiene altos costos, familia y amigos solicitaron ayuda del público para reunir fondos, a través de la plataforma GoFundme.

En total, recibieron 322 donativos, y de un objetivo de 30 mil euros, lograron recaudar 21 mil euros.

Así, los restos de Fede Dorcaz fueron trasladados este jueves 16 de octubre. Viajó desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino al Aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, para posteriormente continuar el trayecto hacia Mar del Plata, donde será sepultado y recibirá descanso eterno.

Sus padres, Walter Dorcazberro y María Eugenia Trungelliti, también partieron rumbo a Argentina para reencontrarse con el resto de la familia y acompañar a su hijo en este último viaje.

El sepelio se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en el panteón local de Mar del Plata, en una ceremonia íntima, rodeada del amor de sus seres más cercanos.

La familia Dorcazberro-Trungelliti expresó su profundo agradecimiento por el apoyo brindado durante todo el proceso de repatriación, especialmente por el cariño del pueblo mexicano hacia Fede, quien encontró en México una segunda casa y un público que lo abrazó desde el primer día.

“Queremos agradecer de todo corazón a México por el amor, la solidaridad y el respeto que le mostraron a nuestro hijo. Fede amaba profundamente ese país y se sentía parte de él. Ahora solo pedimos justicia. Justicia por su vida, por su esfuerzo, por sus sueños truncados. Que su luz y su ejemplo no se apaguen jamás”.

En México pudieron despedirlo amigos

En una funeraria de CDMX, esta semana, Fede Dorcaz recibió cariño, el amor y las muestras de afecto del público, los medios de comunicación, amigos y allegados.

Fede Dorcaz perdió la vida la noche del jueves 9 de octubre, víctima de la delincuencia, tras salir de las instalaciones de Televisa San Ángel, donde ensayaba para su debut en el programa Las Estrellas Bailan en Hoy.

Su partida deja un profundo vacío en la industria musical y en el corazón de quienes lo conocieron. Fede Dorcaz será recordado como un artista disciplinado, carismático, soñador y apasionado, que dedicó cada día de su vida a construir su carrera con integridad, alegría y amor por su público.