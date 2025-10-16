Así fue el debut de Aarón Mercury en Las Estrellas Bailan en Hoy... con Briggitte Bozzo lesionada

Las Estrellas Bailan en Hoy iniciaron con nueva temporada y varias celebridades llegaron con la mejor actitud para brillar.

Tal es el caso de Aarón Mercury y Briggitte Bozzo. Ella ya había participado en una temporada anterior, y él, recién salió de La Casa de los Famosos México.

Su debut en la pista de baile ocurrió este jueves 16 de octubre... y el resultado fue de buenos comentarios. Su primera coreografía comenzó con una cargada, e incluyó acrobacias de Aarón Mercury. MIRA aquí su presentación:

La pareja logró calificaciones que sumaron 14 puntos, aunque falta saber el voto secreto de Latin Lover. Este viernes 17 de octubre se conocerá si están en riesgo de eliminación, o pasan a la siguiente semana.

Cabe mencionar que durante los ensayos finales, Briggitte Bozzo se torció el tobillo. Abelito visitó el programa ‘Hoy’, por lo que le hizo un pequeño masaje para que se mejorara. Ya en el show, parecía que ella no tenía ninguna lesión, aunque deberá tener precauciones.

¿Por qué Aarón Mercury baila con Briggitte Bozzo?

La productora del programa Hoy, Andrea Rodríguez, nos dijo en entrevista con TVyNovelas por qué decidió unir a los jóvenes TikTokers.

“La verdad es que estábamos buscando a alguien que le quedara bien a Aarón y a ella la vimos subiendo TikToks con él, por lo que se me ocurrió invitarla y volverla a tener con nosotros porque al final ella se quedó con muchas ganas de buscar ese primer lugar, entonces a veces las segundas oportunidades son las mejores”.