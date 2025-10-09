Representante de Mario Bautista es vinculado a proceso por fraude millonario

La tarde de este miércoles, José ‘N’ compareció ante un tribunal que dio inicio formal al proceso penal, permitiendo que el caso avance a una investigación complementaria.

El conocido representante artístico José ‘N’ enfrenta uno de los momentos más complicados de su carrera. La tarde de este miércoles fue vinculado a proceso por un presunto fraude millonario, luego de una audiencia realizada en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde actualmente permanece bajo prisión preventiva justificada.

De acuerdo con la información proporcionada por la abogada Elizabeth Cornejo a la revista TVyNovelas, el juez determinó que existen elementos suficientes para continuar con la investigación.

“El juez estima que es necesaria una investigación complementaria, por lo que se fijó una fecha de cuatro meses, quedando el imputado en prisión preventiva justificada”, declaró licenciada en Derecho.

El caso involucra a José en operaciones fraudulentas relacionadas con la organización de conciertos que nunca se realizaron o cuyos ingresos por venta de boletos no fueron entregados a los inversionistas.

“Se le imputa por hechos relacionados con fraudes a través de conciertos que no se llevaron a cabo y otros en los que no entregó el dinero correspondiente a la boletería”, añadió Cornejo.

@exafm @SoyGilBarrera nos cuenta los detalles sobre la detención de Pepe Tajonar, un reconocido mánager y empresario en México. 🎶 #JessieEnExa ♬ sonido original - ExaFM

El monto del presunto fraude supera los 25 millones de pesos, aunque la cifra final aún no ha sido determinada. Entre los eventos afectados se encuentra un concierto de Guns N’ Roses, que habría sido el punto clave del conflicto con el empresario Mario Gómez Báez, ex socio del representante.

“Mi representado fue inversionista para la realización de varios conciertos que se cancelaron. Sólo se hizo el de Guns N’ Roses, que es donde se comete el hecho delictivo”, explicó la abogada.

¿Quién es José ‘N’?

José ‘N’, de 44 años, es una figura reconocida en la industria musical mexicana. Fundó en 2015 la agencia Kasst Agency, dedicada al management, booking, estrategias digitales, patrocinios y manejo de medios. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con artistas como Danna Paola, Mario Bautista, Ricky Martin, Natti Natasha, Molotov, Piso 21, La Gusana Ciega y Enrique Iglesias, entre otros.

Además de su labor como representante, Tajonar fue vocalista y guitarrista del grupo Finde, banda que alcanzó notoriedad en la escena alternativa y continuaba realizando presentaciones hasta 2024.

La próxima audiencia está programada para el 9 de febrero de 2025, fecha en la que se espera que se presenten nuevas pruebas que podrían definir el futuro legal del exmanager. Mientras tanto, el caso continúa generando gran expectativa en el mundo del espectáculo mexicano.