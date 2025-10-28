Recuerdan a Daniel Bisogno a 8 meses de su muerte: Exhiben su vestuario y dedican ofrenda de Día de Muertos

El 20 de febrero de 2025, Daniel Bisogno murió luego de meses en los que enfrentó graves problemas de salud. En aquel momento, le dieron el último adiós a sus cenizas en los teatros del Centro Cultural, donde daba funciones de ‘Lagunilla mi barrio’.

Así que ahora que será Día de Muertos, la producción de Alex Gou decidió recordar al actor que los acompañó durante tantos años.

Y es que Daniel Bisogno era amigo y socio de Alex Gou, y participó en varias obras de teatro con él, como ‘El Tenorio Cómico’.

De hecho, Alex Gou prometió cuidar a Micaela, la hija de Daniel Bisogno. Además, la impulsará como actriz de teatro cuando ella así lo decida.

Es por ello que no es sorpresa que en el teatro donde este 1 de noviembre se estrena la nueva temporada de ‘El Tenorio Cómico’, instalaron una ofrenda dedicada a Daniel Bisogno.

Ahí se exhibe la capa que Daniel utilizaba en escena durante sus temporadas en ‘El Tenorio Cómico’, que ahora es protagonizada por Albertano, Abelito, Los Mascabrothers y Las Perdidas.

Ofrenda para Daniel Bisogno Octavio Lazcano

