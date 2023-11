Mhoni Vidente revela el poderoso ritual que debes hacer para atraer salud y abundancia en 2024

Para asegurar un 2024 lleno de energías positivas, Mhoni Vidente recomienda hacer el ritual este mismo viernes.

Mhoni Vidente ha revelado uno de los últimos rituales del año para iniciar el 2024 lleno de buena salud, abundancia y prosperidad. A través de su canal de YouTube, explicó paso a paso lo necesario y el proceso a seguir este viernes 1 de diciembre.

Según la pitonisa, el ritual es esencial para atraer las buenas energías a casa, por lo que otro requisito fundamental es realizarlo después de haberse bañado.

Mhoni Vidente afirma que la vela puede durar hasta 5 días encendida. (YouTube – CanalOficial Mhonividente)

Mhoni Vidente explica que una vez vestido, puedes comenzar el ritual de prosperidad y abundancia en cualquier momento. Para llevar a cabo este poderoso ritual, se necesitan los siguientes artículos:

Una veladora cirio azul

Un plato forrado con papel aluminio

Una copa de vidrio

Tequila, ron o mezcal.

Un vaso lleno de agua

Una barita de incienso

Un huevo rojo

Un billete con denominación alta (500 o 1000 pesos)

Cerillos de madera

Papel aluminio

Azúcar morena

Diamantina dorada

Canela en polvo

Perfume que uses con frecuencia

Flor de naranjo (o flor de florida)

Perfume reversible

Perfume de doble suerte rápida

Pasos a seguir:

Limpia las energías con el huevo rojo. Espolvoréalo con el perfume de doble suerte rápida, perfume flor de naranjo y perfume reversible, rezando un Padre Nuestro mientras lo haces. Envuélvelo en papel aluminio y deséchalo.

Coloca los tres perfumes en el billete y repite el proceso, finalizando con la frase: “Me vas a traer dinero, me vas a traer riqueza sin límites, me vas a traer abundancia y estabilidad en cuestiones de trabajo. Así sea, así es y así será”.

Utiliza canela y azúcar sobre la vela, adornándola con diamantina.

Sirve el tequila o ron en la copa de cristal. Con la vela encendida, reza un Padre Nuestro y enciende el incienso.

Deja encendida la veladora hasta que se agote, lo cual podría durar hasta 5 días.

Mhoni Vidente proporciona detalles adicionales en el video del ritual, que te compartimos a continuación para que puedas seguirlo paso a paso: