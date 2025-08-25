Suscríbete
Famosos

Rating de La Casa de los Famosos México vuelve a arrasar: ¿Cuántos millones vieron eliminación de Priscila?

Los votos también sumaron millones...

August 25, 2025 • 
TVyNovelas
galilea-priscila--.jpg

La Casa de los Famosos México

Instagram

La Casa de los Famosos sigue arrasando en niveles de audiencia, y para la cuarta gala de eliminación no fue la excepción.

Hay que recordar que la noche en la que Ninel Conde salió de la competencia se registró un récord histórico de 16.3 millones de votos y 14.3 millones de televidentes.

Pero en la gala de eliminación del 24 de agosto, cuando Priscila Valverde quedó fuera de la competencia, se registraron más de 15 millones de televidentes y mayor cantidad de votos.

La cifra exacta de televidentes fue de 15.2 millones, mientras que el exitoso reality al contabilizó más de 16.6 millones de votos. Se trataba de una nominación multitudinaria, pues peligraban habitantes como Abelito, Guana, Marian Botas, Alexis Ayala, Dalilah Polanco y Mar Contreras.

La cuarta eliminada de esta tercera temporada de La Casa de los Famosos fue la modelo Priscila Valverde, luego de sobrevivir 29 días dentro del reality y haber sido nominada tres veces.

La casa más famosa de México entra a su quinta semana con 11 celebridades.

En el Cuarto Día se mantienen Dalilah Polanco, Facundo, Mariana Botas, Elaine Haro y Shiky. En el Cuarto Noche siguen Alexis Ayala, Mar Contreras, Aaron Mercury, Aldo de Nigris, Guana y Abelito.

Puedes seguir el 24/7 a través de ViX, si cuentas con una cuenta Premium. Asimismo, puedes ver las galas diarias en Canal 5 a las 10 de la noche, o las dominicales a las 8:30 de la noche en Las Estrellas.

Previo a cada gala, media hora antes comienza la pregala en ViX, y al terminar, puedes sintonizar la postgala, con invitados especiales, bajo la conducción de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
casa de los famosos cuarta nominación (1).jpg
Famosos
Cuarta nominación en La Casa de los Famosos México: estos son los nominados
Con nuevas reglas, los habitantes de la Casa tuvieron que ser muy cuidadosos al repartir sus votos
August 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Dalilah Polanco y Mar Contreras se dicen sus verdades en LCDLFM; sus fans desatan la guerra
August 22, 2025
Famosos
El pastel de Abelito es una locura: diseño viral y sabor regiomontano
August 22, 2025
Famosos
Al interior de la “humilde” casa de Mar Contreras, decorada por ella misma y un espejo de medio siglo
August 07, 2025

La Casa de los Famosos México
TVyNovelas
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
veronica-echegui-.jpg
Famosos
Murió la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras ser hospitalizada
August 25, 2025
 · 
MrPepe Rivero
diana-bovio-mentiras.jpg
Famosos
Diana Bovio, imparable y triunfadora tras años de esfuerzo: “Sabía que iba a llegar”
August 25, 2025
 · 
Nayib Canaán
priscila valverde y alexis ayala.jpg
Famosos
Ya fuera de la Casa, Priscila Valverde se lanza contra Alexis Ayala
August 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
galileamontijocuartanominacion.jpg
Famosos
Galilea Montijo y su provocador vestido con insectos de la cuarta gala de La Casa de los Famosos
August 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
la casa de losfamososleiminacion 4.jpg
Famosos
Cuarta eliminación en La Casa de los Famosos México: ¿quién salió este 24 de agosto?
Los siete nominados impusieron récord de votos para esta temporada del reality show
August 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
posicionamiento-dalilah.jpg
Famosos
¿Qué tanto se dijeron a la cara hoy 24 de agosto? Todo el posicionamiento en La Casa de los Famosos México
También hubo tiempo para sincerarse ...
August 24, 2025
 · 
MrPepe Rivero
yolandanadrade.jpg
Famosos
Yolanda Andrade estrena look en medio de su lucha contra una enfermedad incurable
La actriz compartió también una foto ambientada con la canción Tears in the heaven, de Eric Clapton
August 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
julio cesarchavezjr.jpg
Famosos
La esposa de Julio César Chávez reacciona a la liberación de su hijastro Julio César Jr
El ex boxeador salió de la cárcel bajo libertad condicional. Su siguiente audiencia es el 24 de noviembre
August 24, 2025
 · 
Alejandro Flores