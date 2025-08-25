Rating de La Casa de los Famosos México vuelve a arrasar: ¿Cuántos millones vieron eliminación de Priscila?

La Casa de los Famosos sigue arrasando en niveles de audiencia, y para la cuarta gala de eliminación no fue la excepción.

Hay que recordar que la noche en la que Ninel Conde salió de la competencia se registró un récord histórico de 16.3 millones de votos y 14.3 millones de televidentes.

Pero en la gala de eliminación del 24 de agosto, cuando Priscila Valverde quedó fuera de la competencia, se registraron más de 15 millones de televidentes y mayor cantidad de votos.

La cifra exacta de televidentes fue de 15.2 millones, mientras que el exitoso reality al contabilizó más de 16.6 millones de votos. Se trataba de una nominación multitudinaria, pues peligraban habitantes como Abelito, Guana, Marian Botas, Alexis Ayala, Dalilah Polanco y Mar Contreras.

La cuarta eliminada de esta tercera temporada de La Casa de los Famosos fue la modelo Priscila Valverde, luego de sobrevivir 29 días dentro del reality y haber sido nominada tres veces.

La casa más famosa de México entra a su quinta semana con 11 celebridades.

En el Cuarto Día se mantienen Dalilah Polanco, Facundo, Mariana Botas, Elaine Haro y Shiky. En el Cuarto Noche siguen Alexis Ayala, Mar Contreras, Aaron Mercury, Aldo de Nigris, Guana y Abelito.

Puedes seguir el 24/7 a través de ViX, si cuentas con una cuenta Premium. Asimismo, puedes ver las galas diarias en Canal 5 a las 10 de la noche, o las dominicales a las 8:30 de la noche en Las Estrellas.

Previo a cada gala, media hora antes comienza la pregala en ViX, y al terminar, puedes sintonizar la postgala, con invitados especiales, bajo la conducción de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.