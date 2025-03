Raquel Bigorra reveló si vendió información de Daniel Bisogno antes de su dramática pelea

La enemistad entre Raquel Bigorra y Daniel Bisogno fue uno de los escándalos más mediáticos de los últimos años, al grado de que hasta el día de hoy permanecen algunas dudas respecto a qué fue realmente lo que pasó.

Esta historia dio un nuevo giro recientemente, pues con el fallecimiento del presentador volvieron a ganar relevancia las versiones que apuntaban a una aparente “traición” por parte de la cubana, tema del que finalmente se atrevió a hablar frontalmente.

¿Raquel Bigorra ‘vendió’ a Daniel Bisogno? Así respondió la conductora a estos señalamientos

Durante una conversación con Gustavo Adolfo Infante para “El minuto que cambió mi destino”, Raquel Bigorra rememoró la época en que fue señalada como la responsable de exponer la vida privada de Daniel Bisogno, pues surgieron numerosos rumores que aseguraban que había vendido información delicada de su matrimonio a cambio de una cuantiosa cantidad de dinero. Ahora, a cinco años de esta polémica, la también retomó el tema y nuevamente negó todos los señalamientos.

“Jamás en la vida. Me metieron portada tras portada, yo no lo veía venir. Me hablaba la gente para decirme que ellos sabían que no fui yo”, apuntó la exparticipante de “La Casa de los Famosos México”.

¿Qué pasó con Daniel Bisogno y Raquel Bigorra?

Durante varios años, Daniel Bisogno y Raquel Bigorra tuvieron una entrañable cercanía que trascendió de lo profesional a lo personal, pues pasaron de ser simples compañeros de trabajo, a convertirse en grandes amigos. El cariño que se profesaban era tanto, que incluso la conductora propició que Alejandro Gavira, su esposo, conviviera con Cristina Riva Palacio, la exesposa del comediante.

Sin embargo, todo esto llegó a su fin en 2019, cuando presuntamente el fallecido conductor de “Ventaneando” descubrió una serie de “malas jugadas” en su contra y tal como dijo en su momento, todas habrían sido planeadas por la cubana. Posteriormente, salieron a la luz una serie de señalamientos de “el Muñeco” en los que insinuó que “la Bigorra” habría ventilado intimidades suyas a cambio de dinero, inventando incluso rumores respecto a su orientación sexual y vida familiar.

Raquel Bigorra y Daniel Bisogno se distanciaron tras una fuerte pelea Instagram

Hasta el último de sus días, Bisogno evitó volver a mencionar a su “comadre”, mientras que por su parte, Raquel se dedicó a negar las acusaciones que pusieron en duda su lealtad y, tras la muerte de su colega, se dijo profundamente triste.