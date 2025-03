Raquel Bigorra reveló sus verdaderos sentimientos por la muerte de Daniel Bisogno: ¿lograron superar los rencores?

A poco más de dos semanas de la inesperada muerte de Daniel Bisogno, ocurrida el pasado 20 de febrero, todavía existe cierto interés por saber cómo fue que sus colegas y viejos amigos recibieron la noticia. Precisamente una de las versiones que mayor duda provocó desde un principio, fue la de Raquel Bigorra, quien recientemente compartió a detalle cuál fue su reacción ante este deceso, en especial porque llegaron a estar unidos por una amistad muy especial.

Raquel Bigorra rompió el silencio sobre la muerte de Daniel Bisogno y delató qué sintió con la noticia

Durante un reciente encuentro con los medios, retomado por Radiofórmula y Ernesto Buitrón, Raquel Bigorra fue abordada acerca de la muerte de Daniel Bisogno, quien perdió la vida el 20 de febrero de 2025 con apenas 51 años de edad. Al respecto, la actriz cubana aseguró que enterarse de que su colega partió de este mundo le provocó gran tristeza, y es que cabe recordar, en el pasado fueron grandes amigos.

“Sentí tan feo, ¿ya ves que éramos vecinos de Dani, y bueno, falleció. No lo esperaba”, mencionó sentida la exparticipante de La Casa de los Famosos México, mostrando que dejó a un lado todos los problemas que llegaron a tener.

Raquel Bigorra era comadre de Daniel Bisogno Getty images, Instagram

Raquel Bigorra reveló por qué nunca se disculpó con Daniel Bisogno

Pese a la impresión que la noticia le causó, la artista señaló que hasta el día de hoy se mantiene firme en la postura de que no le debía una disculpa a su “compadre”, pues tiene la certeza de que no fue responsable de las “traiciones” de las que se le acusó. Por lo que Raquel Bigorra en ningún momento se planteó la posibilidad de pedirle perdón a Daniel Bisogno. "¿Disculparme de qué? Aquí había de dos sopas: salir y abrir mi boca y contar muchas cosas que nunca conté. Creo que he sido dueña de mi silencio y yo estoy tranquila. Yo no hice nada de lo que se me acusó, ni tuve nada que reclamarle en su momento”, concluyó.