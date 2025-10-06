Suscríbete
Famosos

¿Quién interpretó al Chavo del 8 en Saturday Night Live y por qué indignó a los fans de Chespirito?

El popular programa de comedia estadounidense hizo su propia versión de la vecindad creada por Roberto Gómez Bolaños

October 05, 2025 • 
Alejandro Flores
chavo del ocho snl.jpg

En la rutina, Quico fue interpretado por Bad Bunny

Captura SNL

Saturday Night Live, el programa de comedia más longevo de la televisión estadounidense, hizo una versión en inglés y en tono de parodia de El Chavo del 8.

El programa, creado a finales de los 70 con un espíritu crítico y con la idea de tocar temas políticos, sociales, raciales a partir de rutinas cómicas y monólogos, invitó a Bad Bunny para interpretar al Quico, el personaje de Carlos Villagrán.
El puertorriqueño fue ampliamente alabado por el parecido en la voz y lenguaje físico, los cuales resultaron casi una réplica de lo que hacía Villagrán.

badbunnyquico.png

Bad Bunny ganó aplausos por su Quico

Captura SNL

No fue el mismo caso con el personaje de El Chavo del 8, que fue encarnado por Andrew Dismukes, escritor y comediante que trabaja para Saturday Night Live desde 2017, cuando entró como parte de la sala de guionistas.
El sketch que eligieron para parodiar es uno en el que Don Ramón trabaja en arreglar una silla pero es molestado por Quico, lo que desata la típica confusión en la que don Ramón termina golpeado por doña Florinda.

El error de Saturday Night Live que traiciona la esencia del Chavo

El esquema de chistes es casi una calca del estilo de Chespirito, con juegos de palabras y golpes intencionales y accidentales.
Pero en esta reinterpretación, los guionistas escribieron un diálogo que traiciona el espíritu del Chavo del 8.
En el libro escrito por el propio Roberto Gómez Bolaños, “El diario del Chavo”, el primer capítulo explica por qué vive en la vecindad solo y que, a pesar de que lo dejan dormir en el cuarto número 8, en realidad le gusta más estar en su barril.

“Un día mi mamá ya no fue a recogerme de la guadería... y los demás tampoco”.

De modo que en la narrativa de su personaje, es un huérfano desde que llega a la vecindad.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
galilea-casa-famosos--.jpg
Famosos
El éxito de La Casa de los Famosos México en números: Más de 151 millones votos y solo un ganador
La tercera temporada termina este domingo 5 de octubre.
October 05, 2025
 · 
TVyNovelas
Famosos
Los 5 mejores vestidos de Galilea Montijo en LCDF, incluyendo el reciclado y el que nos hizo llorar
October 05, 2025
Famosos
Aseguran que mandaron a hacer brujería para que Aldo De Nigris gane ‘La Casa de los Famosos México’
October 05, 2025
Famosos
¿Quién aumentó y quién perdió más seguidores de todos los habitantes de La Casa de los Famosos México?
October 05, 2025

No obstante, en el sketch de Saturday Night Live, el Chavo del 8 de Dismukes dice:

“Mi mamá siempre dice: nunca golpees a tus enemigos”.

Fans de la serie notaron la incongruencia y lo hicieron notar con comentarios en redes sociales.
No obstante, también alabaron el hecho de que SNL haya hecho este homenaje al programa de Roberto Gómez Bolaños, lo cual es al mismo tiempo un reconocimiento a los latinos que trabajan en Estados Unidos, lo cual fue el tema central del programa de este fin de semana.

chespirito Bad Bunny chavo del 8
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
jose eduardo derbez y mar contreras.jpg
Famosos
¿Cuál es la relación de Mar Contreras con los Derbez y que tiene que ver con Dalílah Polanco?
October 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
lorena herrera y cristina porta.jpg
Famosos
Lorena Herrera y Cristina Porta se pelean en vivo: “es gente desagradable”
October 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
wendyguevarapaola suraez.jpg
Famosos
Karina Torres y Wendy Guevara se burlan de Paola Suárez cuando quiso ser diputada y ella se la regresa
October 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
aldo de nigris (1).jpg
Famosos
El pasado futbolero de Aldo de Nigris: siempre ganaba pero decidió retirarse por esta razón
October 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
trionda-balon-mundial.jpg
Viral
Trionda: El balón oficial de la FIFA para la Copa del Mundo 2026
La pelota está adornada con iconografía que representa a cada país anfitrión: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos.
October 04, 2025
 · 
TVyNovelas
susana zabaletaricardo perez.jpg
Famosos
Susana Zabaleta lanza duro mensaje contra Samii Herrera por decir que su novio la busca
La actriz opina que la sociedad actual es más crítica con las mujeres que con los hombres
October 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
salvador zerbni mama papa.jpg
Famosos
El primer finalista de Top Chef VIP llora al ver a su madre: “Mira lo que hice”
El reality show de cocina está en sus días finales
October 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
sean combs.jpg
Hollywood
Un video fue la clave para sentenciar a Sean Combs a 4 años y 2 meses de prisión
La defensa del rapero pedía que la sentencia fuera, máximo, de 14 meses
October 03, 2025
 · 
Alejandro Flores