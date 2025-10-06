¿Quién interpretó al Chavo del 8 en Saturday Night Live y por qué indignó a los fans de Chespirito?

Saturday Night Live, el programa de comedia más longevo de la televisión estadounidense, hizo una versión en inglés y en tono de parodia de El Chavo del 8.

El programa, creado a finales de los 70 con un espíritu crítico y con la idea de tocar temas políticos, sociales, raciales a partir de rutinas cómicas y monólogos, invitó a Bad Bunny para interpretar al Quico, el personaje de Carlos Villagrán.

El puertorriqueño fue ampliamente alabado por el parecido en la voz y lenguaje físico, los cuales resultaron casi una réplica de lo que hacía Villagrán.

Bad Bunny ganó aplausos por su Quico Captura SNL

No fue el mismo caso con el personaje de El Chavo del 8, que fue encarnado por Andrew Dismukes, escritor y comediante que trabaja para Saturday Night Live desde 2017, cuando entró como parte de la sala de guionistas.

El sketch que eligieron para parodiar es uno en el que Don Ramón trabaja en arreglar una silla pero es molestado por Quico, lo que desata la típica confusión en la que don Ramón termina golpeado por doña Florinda.

el chavo del ocho (english version) pic.twitter.com/6WfBi0Ia1F — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 5, 2025

El error de Saturday Night Live que traiciona la esencia del Chavo

El esquema de chistes es casi una calca del estilo de Chespirito, con juegos de palabras y golpes intencionales y accidentales.

Pero en esta reinterpretación, los guionistas escribieron un diálogo que traiciona el espíritu del Chavo del 8.

En el libro escrito por el propio Roberto Gómez Bolaños, “El diario del Chavo”, el primer capítulo explica por qué vive en la vecindad solo y que, a pesar de que lo dejan dormir en el cuarto número 8, en realidad le gusta más estar en su barril.

“Un día mi mamá ya no fue a recogerme de la guadería... y los demás tampoco”.

De modo que en la narrativa de su personaje, es un huérfano desde que llega a la vecindad.

No obstante, en el sketch de Saturday Night Live, el Chavo del 8 de Dismukes dice:

“Mi mamá siempre dice: nunca golpees a tus enemigos”.

Fans de la serie notaron la incongruencia y lo hicieron notar con comentarios en redes sociales.

No obstante, también alabaron el hecho de que SNL haya hecho este homenaje al programa de Roberto Gómez Bolaños, lo cual es al mismo tiempo un reconocimiento a los latinos que trabajan en Estados Unidos, lo cual fue el tema central del programa de este fin de semana.