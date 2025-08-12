¿Quién ganó la Prueba de Líder para La Casa de los Famosos México en su tercera semana?

En la tercera semana de La Casa de los Famosos, la prueba para convertirse en líder y subir a la suite, implicó un gran reto físico.

Aldo De Nigris se convirtió en el líder de La Casa, luego de sobresalir con su desempeño en la prueba ‘Sirenas y Tritones’.

El reto consistía en atinar cinco pelotas en el mismo número de huecos, movidas a partir de soplarlas, luego de llevarlas por un carril con la dificultad de portar una cola de sirena o tritón en las piernas, lo que dificultaba la movilidad.

¿Qué gana el líder de la semana en la Casa de los Famosos México?

Aldo De Nigris, al igual que todos los líderes, ganan inmunidad en las nominaciones. También pueden tener en sus manos la salvación de algún integrante de la casa, y la posibilidad de subir a la suite, donde hay comodidades.

Es el primer integrante de la habitación Noche en conseguir ser el líder de La Casa. Las dos semanas anteriores, ganó Mariana Botas y Ninel Conde.