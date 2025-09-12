¿Quién ganó el robo de salvación y por qué entraron Wendy Guevara y Sergio Mayer a la Casa?

Mientras Alexis Ayala insiste en que La Casa de los Famosos será eclipsada (como una metáfora sobre el hecho de que hay más integrantes del Cuarto Noche que del Cuarto Día), Guana es ahora el líder de la semana y por tanto tiene inmunidad.

El otro beneficio que tiene Guana es que tiene en sus manos la salvación de alguien más de los nominados. Pero, como cada semana, hubo un duelo entre el resto de los habitantes para saber quién es el retador que competirá con él para saber si le roba esa salvación.

La prueba previa se hizo con la ruleta de suerte en la que cada habitante lanzó pelotas a través de una rampa que desemboca en un círculo que da vueltas y está dividido en secciones con diferentes puntuaciones.

En esa prueba los ganadores fueron Elaine Haro y Aaron mercury, ambos pertencientes al ex Cuarto Día. De modo que sin importar quién ganara el robo, este viernes12 de septiembre se enfrentarán Cuarto Noche (Guana) contra Cuarto Día (Elaine o Aaron)

Wendy en el elevador de la suerte

Cuando Aaaron y Elaine subieron al Elevador del Destino, escucharon las instrucciones de La Jefa: tendrían que elegir un sobre con una pregunta sobre acontecimientos de La Casa y responderla correctamente.

Cuando estaba a punto de comenzar, la puerta lateral del elevador se abrió y entró Wendy Guevara disfrazada de diablito.

Tras un par de bromas, comenzó la prueba.



Elaine se enfrentó a la pregunta de cuántas sentadillas le pidieron a Ninel Conde que hiciera durante uno de sus entrenamientos. Elaine tuvo la respuesta correcta

Aaron Mercury tuvo que responder sobre los Nominipoints, un invento de Facundo. Aaron acertó la respuesta.

Wendy salió del elevador y hubo una pausa.

Wendy apareció en el elevador del destino ViX

Sergio Mayer en el elevador de la suerte

Antes de comenzar el siguiente nivel, otra ve se abrió la puerta lateral y apareció Sergio Mayer.



Aaron tuvo que responder una pregunta sobre Dalilah Polanco buscando algo. Su respuesta fue incorrecta

Elaine respondió una trivia sobre la rutina de pecho de Abelito con las pesas. Su respuesta fue incorrecta

Sergio salió del elevador.

Tercer nivel: ¿quién ganó el robo de salvación?

Aaron tuvo ue responder una pregunta sobre una reflexión de Alexis. Su respuesta fue correcta.

Elaine se enfrentó a una trivia sobre una frase de Mar. Su respuesta fue correcta



Como quedaron empatados, tuvieron que ir al lobby para desempatar.

El robo de salvación quedó en manos de Aaron Mercury

