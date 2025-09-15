¿Quién fue eliminado de La Casa de los Famosos este 14 de septiembre y cuál fue su reacción?

La séptima gala de eliminación de La Casa de los Famosos México impuso una nueva marca en el número de votaciones que se recibieron de parte del público.

Además, Galilea Montijo advirtió desde el principio de la gala que las votaciones eran las más cerradas de la temporada. “Que nadie se confíe”, dijo la conductora.

Con ese antecedente, los nominados (Alexis Ayala, Abelito,, Elaine Haro, Alexis Ayala, Aldo de Nigris y Shiky) fueron llamados a la sala de nominados para ir descartando a los que se quedaban.

¿Qué se dijeron en la sala de nominados de LCDFM?

En la sala de nominados, los habitantes de la placa tuvieron que elegir un sobre para contestar una pregunta.



Elaine tuvo que responder con quien no le gustaría compartir cosas fuera de La Casa. Primero, pensando que solo podía elegir entre los nominados, mencionó a Shiky pero Galilea le explicó que podía escoger a cualquier habitante

“Entonces cambió mis decisión por Guana, porque es con el que menos he convivido”.

Shiky respondió, por su parte que el habitante que saca lo peor de él es Alexis Ayala “porque sabe cómo patear el avispero”. Y Elaine es la que saca lo mejor de él.

“Durante toda la temporada hemos bailado, reído; con la mirada ya sabemos que vamos a reír o llorar”

Abelito respondió quién los sorprendió para bien y quién para mal.

“Me sorprendió para bien Aldo porque la verdad yo llegué sin conocer a estas personas; al principio no se nos dio porque somos diferentes pero la vida va fluyendo y al final te muestra qué persona es la con la que conectas más porque tiene mucho corazón. Y me sorprendió para mal... pues yo de repente... habíá mucha gente que me echa carrilla y a mi no me gusta tanto; y el que cotorreaba mucho era Facundo”.

A Aaron Mercury le tocó el sobre con la pregunta: ¿Quién consideras que solo puede hacer lo que hace dentro de este casa porque en otro ámbito le iría muy mal?

“Voy a mencionar a Dalilah porque considero que es una gran actriz y una mujer muy trabajadora pero el tomarse las cosas personal y a pecho... pues yo creo que en todos los otros ámbitos le iría mal”

Aldo tuvo que completar la frase: si sigo en la Casa, me gustaría llegar a la fina sin...

“Me gustaría llegar a la final sin Shiki y sin Guana... me gustaría llegar con todos los de mi cuarto, son con los que más me he llevado. Y no quisiera entonces que en la final estuvieran ni Shiky ni Guana ni Dalilah”

Alexis Ayala dejó a la suerte su respuesta pues le preguntaron qué habitante perdería más con su salida y cuál ganaría más

“Perderían los de Cuarto Noche, perdería... de tin marín de do pingüe... Aaaron. Y la que ganaría más sería Dalilah”

¿Quiénes se salvaron y quién fue eliminado de La Casa de los Famosos este 14 de septiembre?

El primero que volvió a la Casa fue Alexis, quien salió de la sala de nominados con aullido dedicado a su “manada”. El segundo que se salvó de la eliminación fue Aldo de Nigris. “Orita nos vemos”, dijo el ex futbolista. El tercer habitante que continúa en la Casa de los Famosos es Aaron, que fue recibido con gritos y su correspondiente aullido, pues también forma parte de la manada de Alexis. El cuarto concursante que se salvó fue Abelito.

La eliminado fue Elaine Haro, quien dijo que la mejor forma de describir lo que sintió es “raro”.

“Cuando no vi a mis compañeros pues se sintió diferente, raro”

Mientras tanto, dentro de la Casa el regreso de Shiky provocó la efuoria de Dalilah y Guana pero el desconcierto de todos los habitantes del Cuarto Noche, especialmente Aldo de Nigris y Mar Contreras.