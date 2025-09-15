Suscríbete
Famosos

¿Quién fue eliminado de La Casa de los Famosos este 14 de septiembre y cuál fue su reacción?

Con una votación récord de 20 millones de votos, la séptima gala de eliminación tuvo varias sorpresas

September 14, 2025 • 
Alejandro Flores
nominados casa de los famosos.jpg

Los nominados de la séptima semana

ViX

La séptima gala de eliminación de La Casa de los Famosos México impuso una nueva marca en el número de votaciones que se recibieron de parte del público.

Además, Galilea Montijo advirtió desde el principio de la gala que las votaciones eran las más cerradas de la temporada. “Que nadie se confíe”, dijo la conductora.
Con ese antecedente, los nominados (Alexis Ayala, Abelito,, Elaine Haro, Alexis Ayala, Aldo de Nigris y Shiky) fueron llamados a la sala de nominados para ir descartando a los que se quedaban.

¿Qué se dijeron en la sala de nominados de LCDFM?

En la sala de nominados, los habitantes de la placa tuvieron que elegir un sobre para contestar una pregunta.

  • Elaine tuvo que responder con quien no le gustaría compartir cosas fuera de La Casa. Primero, pensando que solo podía elegir entre los nominados, mencionó a Shiky pero Galilea le explicó que podía escoger a cualquier habitante
“Entonces cambió mis decisión por Guana, porque es con el que menos he convivido”.

Shiky respondió, por su parte que el habitante que saca lo peor de él es Alexis Ayala “porque sabe cómo patear el avispero”. Y Elaine es la que saca lo mejor de él.

“Durante toda la temporada hemos bailado, reído; con la mirada ya sabemos que vamos a reír o llorar”

  • Abelito respondió quién los sorprendió para bien y quién para mal.
“Me sorprendió para bien Aldo porque la verdad yo llegué sin conocer a estas personas; al principio no se nos dio porque somos diferentes pero la vida va fluyendo y al final te muestra qué persona es la con la que conectas más porque tiene mucho corazón. Y me sorprendió para mal... pues yo de repente... habíá mucha gente que me echa carrilla y a mi no me gusta tanto; y el que cotorreaba mucho era Facundo”.

  • A Aaron Mercury le tocó el sobre con la pregunta: ¿Quién consideras que solo puede hacer lo que hace dentro de este casa porque en otro ámbito le iría muy mal?
“Voy a mencionar a Dalilah porque considero que es una gran actriz y una mujer muy trabajadora pero el tomarse las cosas personal y a pecho... pues yo creo que en todos los otros ámbitos le iría mal”

  • Aldo tuvo que completar la frase: si sigo en la Casa, me gustaría llegar a la fina sin...
“Me gustaría llegar a la final sin Shiki y sin Guana... me gustaría llegar con todos los de mi cuarto, son con los que más me he llevado. Y no quisiera entonces que en la final estuvieran ni Shiky ni Guana ni Dalilah”

  • Alexis Ayala dejó a la suerte su respuesta pues le preguntaron qué habitante perdería más con su salida y cuál ganaría más
“Perderían los de Cuarto Noche, perdería... de tin marín de do pingüe... Aaaron. Y la que ganaría más sería Dalilah”

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
facundo-casa--entrevista.jpg
Famosos
Facundo nos dice que Abelito ganará La Casa de los Famosos e insiste en que Cuarto Noche es “una secta”
El conductor admitió que ya estaba cansado.
September 08, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Dalilah Polanco regresó a La Casa a las 2am, pero se volvió a ir: Censuraron cámaras de ViX y Shiky la esperó
September 05, 2025
Famosos
¿Hubo beso? Así recibió Delia a su novio Facundo tras ser eliminado de La Casa de los Famosos
September 07, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

¿Quiénes se salvaron y quién fue eliminado de La Casa de los Famosos este 14 de septiembre?

  1. El primero que volvió a la Casa fue Alexis, quien salió de la sala de nominados con aullido dedicado a su “manada”.
  2. El segundo que se salvó de la eliminación fue Aldo de Nigris. “Orita nos vemos”, dijo el ex futbolista.
  3. El tercer habitante que continúa en la Casa de los Famosos es Aaron, que fue recibido con gritos y su correspondiente aullido, pues también forma parte de la manada de Alexis.
  4. El cuarto concursante que se salvó fue Abelito.

La eliminado fue Elaine Haro, quien dijo que la mejor forma de describir lo que sintió es “raro”.

“Cuando no vi a mis compañeros pues se sintió diferente, raro”

Mientras tanto, dentro de la Casa el regreso de Shiky provocó la efuoria de Dalilah y Guana pero el desconcierto de todos los habitantes del Cuarto Noche, especialmente Aldo de Nigris y Mar Contreras.

Captura de pantalla 2025-09-14 231756.png

La reacción de Elaine Haro

Instagram

La Casa de los Famosos México No te pierdas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
caneloalvarezcrawford.jpg
Famosos
Canelo Álvarez: esto es lo primero que dijo luego de su derrota contra Crawford
September 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
caneloalvarefeyprivado.jpg
Famosos
Fey cantó el Himno Nacional sin público y en privado al Canelo Álvarez, ¿se equivocó?
September 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
canelo alvarez fey.jpg
Famosos
¿Quién y por qué le prohibieron a Fey cantar el himno mexicano en la pelea del Canelo Álvarez?
September 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
Mhoni Vidente ritual para el 2024.jpg
Famosos
Mhoni Vidente da FECHA, magnitud y HORA de sismos que se avecinan en septiembre 2025
September 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
kenia gascón.jpg
Famosos
Kenia Gascón está de luto: muere su madre, la mujer que la defendió de un abusador
Tara Parra, también actriz, tenía 93 años. “Todo se complicó desde su cumpleaños”, contó Gascón
September 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
dalilah polanco la jefa.jpg
Famosos
No se vio en el 24/7 pero Dalilah revela que estuvo a punto de salirse de La Casa de los Famosos
La actriz le platicó a Mar Contreras lo que pasó en el Confesionario y que no se vio en el 24/7

September 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
facundo.jpg
Famosos
Facundo denuncia que amenazaron a su familia por la broma que le hizo a Aldo: “tienen la mente podrida”
El conductor dice que está decepcionado por lo que se encontró al salir de La Casa de los Famosos
September 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
marian izaguirre.jpg
Viral
Muerte de Marian Izaguirre: padres toman amorosa decisión para honrar a la influencer
La influencer desapareció el 1 de septiembre y fue hallada con vida pero no pudo superar el cuadro crítico con el que llegó al hospital
September 13, 2025
 · 
Alejandro Flores