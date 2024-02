Quién fue Charles Cosby, el ‘novio fantasma’ de Griselda Blanco que no sale en la serie de Netflix

Los amores de Griselda Blanco han salido a relucir en medio del frenesí desatado por Griselda, la bioserie de “la reina de la cocaína” que significó otro bombazo para Netflix.

En total, Griselda Blanco se casó tres veces, y todos sus esposos tuvieron sangrientos finales: es por ello que a la narcotraficante se le llegó a conocer como “la viuda negra”.

Además de sus matrimonios, Griselda tuvo una infinidad de relaciones sentimentales entre las que se destaca la que tuvo con Charles Cosby, su último novio, un veinteañero al que conoció mientras estaba en la cárcel.

Charles Cosby fue al único hombre que Griselda no pudo matar, aunque ganas no le faltaron: la despiadada narcotraficante urdió un plan para asesinar a su pareja luego de que descubriera una infidelidad, pero un juego del destino impidió que Charles muriera, después inclusó intentó ahorcarlo, según lo reveló el joven.

ASÍ FUE EL TORMENTOSO NOVIAZGO DE CHARLES COSBY CON GRISELDA BLANCO

En una entrevista con el periódico The Sun, Charles Cosby rememoró cómo inició su noviazgo con Griselda Blanco y estuvo a punto de terminar de forma sangrienta.

“Nos conocimos cuando yo tenía veintitantos y ella cuarentaitantos. Era una mujer mayor, pero muy atractiva”

Todo comenzó cuando él le enviaba cartas a la cárcel, pues la admiraba mucho; tras ese primer contacto, comenzaron a verse, e incluso Charles detalló que “la reina de la cocaína” le pagaba a los guardias para que los dejaran estar a solas en el cuarto de las escobas.

“Nos conocimos cuando yo tenía veintitantos y ella cuarentaitantos. Era una mujer mayor, pero muy atractiva. Tenía ojos color avellana, una hermosa sonrisa y profundos hoyuelos en las mejillas. Cuando la vi por primera vez, fue surrealista. No sé si has estado en un concierto de los Rolling Stones, pero la electricidad era comparable”, señaló Charles en la entrevista.

Por otro lado, Charles reveló que, a pesar de que Griselda le confesó todos los asesinatos que había ordenado desde los 12 años, él nunca tuvo miedo de ella, e incluso aseguró que tenía “un lado apasionado” y que “besaba muy bien”. Asimismo, detalló que su novia le contó de las orgías que organizaba en su mansión y que ella misma se identificaba como bisexual.

“Recuerdo una vez, cuando mi madre estaba muy enferma y pensé que iba a fallecer, se lo conté a Griselda y se echó a llorar, diciendo: ‘Quiero mucho a tu madre, voy a rezar para que se recupere’ ", recordó Charles hablando del “lado tierno” de Griselda, quien le dio a lo largo de su noviazgo costosos obsequios, como un reloj Rolex y un lujoso auto Mercedes.

GRISELDA BLANCO TAMBIÉN QUISO MATAR A CHARLES COSBY, SU ÚLTIMO NOVIO

Sin embargo, no todo fue “miel sobre hojuelas” para Cosby, quien aceptó que Griselda había ordenado matarlo a él también; sin embargo, ser prevenido le salvó la vida:

“Un tipo se paró a mi lado en un semáforo y descargó su pistola, pero yo llevaba un chaleco antibalas y absorbió cuatro balas”

“Cuando llevábamos un año de relación, intentó matarme. Yo había estado saliendo con una rubia llamada Amber y cuando Griselda se enteró, contrató a un sicario y casi consigue matarme. Un tipo se paró a mi lado en un semáforo y descargó su pistola, pero yo llevaba un chaleco antibalas y absorbió cuatro balas”, detalló Charles en la entrevista.

La siguiente vez que Charles fue a visitar a Griselda a la cárcel, le reclamó por este intento de asesinato y ella, por toda respuesta, quiso asfixiarlo: “Me estranguló y me dijo: ‘Me has estado engañando y no puedes negarlo, he visto las fotos’ ”, recordó Cosby. Poco después de este episodio, la pareja se separó.

