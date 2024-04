¿Quién es la misteriosa mujer a la que Danna Paola le dedicó una canción? Las revelaciones que hizo sobre su ‘crush’

Gracias al lanzamiento de “ChildStar”, el nuevo álbum de Danna Paola, la cantante ha dado de qué hablar en repetidas ocasiones, pues las letras de sus canciones impactaron a sus fans por las revelaciones que hace en cada tema. Uno de los sencillos que mayor furor causó fue “Platónik”, mismo que habla sobre los amores imposibles, como el que la artista recientemente confesó que tuvo con una mujer en España.

Danna Paola confiesa que quedó flechada por una mujer mientras vivía en Europa

En primera instancia, los fans de la artista se dieron a la tarea de averiguar si esta composición llevaba alguna indirecta oculta, sin embargo, poco después del estreno, la propia Danna se aventuró a hablar de la inspiración detrás de esta canción. Fue así que finalmente reveló que sí es para una persona, específicamente para una mujer de la que se “enamoró” cuando se encontraba viviendo en otro país.

Durante su reciente participación en el “Podcast del momento”, la cantante habló abiertamente de esta experiencia personal y explicó cómo fue que llegó a la decisión de plasmar sus emociones en un sencillo de su nuevo proyecto. “En el disco hay una canción que se llama “Platonik”, que se la escribí a una chica de la que me enamoré en España. Fue muy fuerte porque nunca se lo dije, entonces, esta es mi carta a mi amor platónico”, explicó Danna, quien vivió un tiempo en ese país mientras grababa una serie de Netflix.

Danna vivió una temporada en España mientras grababa “Elite” Instagram

¿A quién le escribió “Platonik”?

Pese a que durante esta conversación Danna se mostró totalmente dispuesta a hablar de este episodio en su vida personal, optó por no revelar la identidad de la mujer que le robó el corazón mientras estaba del otro lado del mundo. No obstante, esto no ha sido impedimento para que sus fans continúen indagando por su cuenta, con el fin de descubrir quién fue la inspiración para esta canción.

Algunas de las versiones señalan a algunas de sus compañeras de “Elite”, con quienes compartió largas temporadas durante su estadía en España. Asimismo, hay quienes consideran que al igual que en “Oye Pablo”, puede tratarse de alguien a quien conoció solo por unas horas y luego no volvió a ver.