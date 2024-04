La indirecta que lanzó Nicki Nicole luego de que se filtrara el video de Peso Pluma con otra mujer

Peso Pluma fue captado de la mano con una mujer en Coachella; esta habría sido la respuesta de Nicki Nicole

Nicki Nicole se ha convertido en el foco de atención tras la viralización de videos donde su expareja, Peso Pluma, aparece de la mano con otra mujer en el festival Coachella. Cada movimiento de la cantante argentina en las redes sociales es analizado con lupa por sus fans, quienes no han tardado en interpretar sus últimas publicaciones como una indirecta hacia el cantante mexicano.

¿Qué dijo Nicki Nicole?

La artista de 23 años publicó una serie de fotos en Instagram con un mensaje que no pasó desapercibido: "¿A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas?”. Esta frase, cargada de ironía, ha sido interpretada por muchos como una clara referencia a Peso Pluma y su reciente aparición con otra mujer.

La supuesta indirecta que Nicki Nicole le mandó a Peso Pluma. (Instagram @nicki nicole)

A esta publicación se suma otra anterior donde Nicki parece referirse a una antigua relación: “Sé que estás con otra, pero pensando en mí y le das besos que algún día te di”.

¿Una indirecta a Peso Pluma? Fans de Nicki Nicole debaten. (Instagram @nickinicole)

Las redes sociales se han llenado de comentarios que expresan sorpresa y apoyo hacia Nicki Nicole. "¿Quién no te extrañaría?”, “Te super extraña, Nicki... Te dejará señales, pero el universo tiene algo listo para vos”, y “Encima que Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole, se quedó con el cuerno y lo pasea por Coachella”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.

La pregunta que muchos se hacen es si se trata de una clara indirecta para Peso Pluma o solo de una coincidencia. Las redes sociales están divididas y solo el tiempo dirá si hay algo más detrás de estas publicaciones.

¿Por qué Peso Pluma y Nicki Nicole terminaron?

Recordemos que Nicki Nicole y Peso Pluma terminaron su relación a principios de este año debido a una supuesta infidelidad por parte del cantante.

La pareja había estado junta durante unos 4 meses y su ruptura conmocionó a sus fans, quienes los habían visto como una de las parejas más sólidas del panorama musical latinoamericano.

A pesar de su separación, Nicki Nicole y Peso Pluma estarán relacionados en la vida profesional. De hecho, ambos colaboraron en la canción “Por Las Noches”, que se convirtió en un rotundo éxito como dueto.

