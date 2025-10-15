Suscríbete
Aracely Arámbula le prohibe a Manola Díez hablar de ella y de sus hijos tras pleito y amenazas de muerte

Las actrices protagonizaron un tremendo escándalo en el pasado que revivió ahora que Manola entró a ‘La Granja VIP’.

October 15, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Manola publicó una foto con el hijo de Aracely Arámbula, lo que hizo enojar a la actriz.

Con el comienzo del reality show ‘La Granja VIP’, la actriz Manola Díez volvió al foco público y con ello las polémicas que la rodean. Uno de los escándalo más fuertes en los que ha resultado inmersa es el que protagonizó con Aracely Arámbula.

‘La Chule’ le habría pedido a Díez que jamás mencionara su nombre o el de sus hijos en su paso en el reality show. Esto lo dio a conocer Alex Kaffie en su programa de YouTube ‘Sin Lisonja’.

Lo dicho por el comentarista de espectáculos reavivó el interés por la historia de ambas figuras, sobre todo por los arrebatos de Manola, que la podrían llevar a romper el acuerdo que incluyó abogados.

Kaffie relató que los abogados de Aracely se habrían puesto en contacto con Manola antes del inicio de ‘La Granja VIP’ para pedirle que no hiciera comentarios de la actriz ni de los hijos que procreó con Luis Miguel.

El comunicador añadió que no pudo verificar esta información con los abogados de ‘La Chule’, por lo que la versión permanece en el terreno de la especulación.

¿Por qué se pelearon las comadres Aracely y Manola?

Todo marchaba de maravilla en la relación que sostenían Arámbula y Díez. La amistad que inició mientras ambas estudiaban en el Centro de Educación Artística (CEA), se consolidó en un lazo fuerte donde resultaron ‘comadres’, pero a la llegada de las redes sociales, la rompió.

Y es que la participante del reality, publicó una imagen en sus cuentas digitales donde aparecía junto a uno de los hijos de Aracely, sin el consentimiento de la protagonista de ‘La Doña’, lo que provocó su enojo.

Posteriormente, se difundió que Aracely le habría exigido la eliminación de las imágenes, situación que llevó a Díez a acusarla públicamente de amenazas de muerte en 2017.

Aunque las acusaciones resultaron bastante graves, con el paso del tiempo ambas han manifestado que pudieron reconciliarse.

Por su parte, Manola ha declarado que no le guarda rencores a ‘La Chule’ y que, aunque la sólida amistad no es tan estrecha como antes, se siguen considerando con afecto.

“El cariño sigue”, dijo Díez sobre el vínculo con Aracely Arámbula. Además, la actriz subrayó que los hijos de ambas mantienen contacto y que Arámbula continúa siendo una “madrina amorosa” para su hijo.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
