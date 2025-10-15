Suscríbete
Exesposo de Itatí Cantoral abandona su carrera como cineasta y productor y se vuelve taxista

El padre de la hija de la actriz ahora se gana la vida manejando un auto a disposición de sus clientes.

October 15, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Itatí Cantoral reveló que su ex es chofer de Uber.

El cineasta y productor Carlos Alberto Cruz, conocido también por ser pareja Itatí Cantoral, abandonó su carrera para volverse taxista de aplicación, así lo reveló la actriz.

El colombiano y Cantoral se hicieron novios en 2006, se casaron en septiembre de 2008 y un mes después nació su hija María Itatí. La pareja vivió una idílica historia hasta que en 2018 decidieron divorciarse. En aquel tiempo, en la demanda, Itatí dijo que él no cumplía con la pensión alimenticia.

Recientemente, la protagonista de ‘Mi suegra me odia’ reveló que su hija, de 17 años, y su ex tienen una relación lejana y lo atribuye a que trabaja mucho para ganarse la vida, pues afirma que no es fácil ahora que ya no es director. Añadió también que está en el negocio de las bienes raíces y maneja un Uber.

La también cantante, de 50 años, se sinceró sobre el rol que lleva como madre soltera y dijo que lo haría mil veces, que lo lleva feliz de la vida y le deseo lo mejor a Cruz. “No he pensado en demandarlo, lo queremos mucho. Y si fuera mi esposo y le hubiera ido mal en el trabajo lo apoyaría, como cuando estuvimos casados, pues yo asumí todos los gastos, porque lo amaba”, expresó.

Itatí no deja sola a la hija que procreó con Carlos Alberto, sobre todo ahora que la joven dice que quiere ser cantautora, como su abuelo Roberto Cantoral, y que sus otros dos hijos, los gemelos, José Eduardo y Roberto, ya no viven con ella.

La actriz dice que preferiría que María Itatí se quedara en la adolescencia, “pero yo la voy a apoyar muchísimo. Voy a ser la incómoda de la familia porque no me voy a separar de ella ni un segundo”, aseguró.

¿Dónde trabajó Carlos Alberto Cruz?

Estuvo en Argos Comunicación, NBC Telemundo y en la Cinemateca Distrital de Colombia. En 2009 fue el director de la película ‘La ruleta de los sueños’, con Rafael Amaya y Alejandra Adame.

Ese mismo año también dirigió el corto ‘Se jodió la Navidad’, donde además fue el guionista, en la que actuaron el exboxeador Jorge ‘el Travieso’ Arce y Bianca Calderón. En 2013 grabó la cinta ‘Hágase tu voluntad’, con Adriana Barraza, Itatí Cantoral y Damián Alcázar.

