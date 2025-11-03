'¿Quién es la máscara?’ 2025 lidera audiencia dominical por cuarta ocasión

Por cuarta ocasión consecutiva, ¿Quién es la máscara? 2025 se colocó como el programa dominical más visto en TV abierta.

La audiencia de sus dos ultimas emisiones (26 de octubre y 2 de noviembre) sumaron un alcance total de 26 millones de personas.

En su emisión del domingo 02 de noviembre, el primer actor Jesús Ochoa, con el personaje de Monsqueeze, se convirtió en la cuarta celebridad desenmascarada en esta temporada.

¿Quién es la máscara? es un formato producido por TelevisaUnivision y Endemol Shine Boomdog, basado en el formato original de Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), The King of Mask Singer.

¿Quién es la máscara?, producción de Miguel Ángel Fox, se transmite los domingos a las 20:30 horas, por las estrellas.

¿Quiénes han sido los famosos desenmascarados de esta temporada?

Adamari López fue la primera famosa descubierta en la temporada donde Anahí, Juanpa Zurita, Carlos Rivera y Ana Brenda Contreras son investigadores.

Marlene Favela corrió con la misma suerte, así como Los Mascabrothers.

Este domingo 2 de noviembre, Jesús Ochoa fue descubierto. En una transmisión en vivo desde su casa, el actor dio una entrevista en la que ironizó sobre el tema.

“Por culpa de mi hija es que hago el ridículo. Y yo le pedí que estuviera aquí conmigo en la transmisión y no quiso. Le doy pena”.