Geraldine Bazán se unió a LCDLF4, pero esta es la poderosa razón por la que no podrá ganar el premio completo

¡Lo prometido es deuda! Los nuevos participantes de La Casa de los Famosos 4 comenzaron a llegar, pero hay un detalle

Geraldine Bazán fue la primera participante nueva en llegar a La Casa de los Famosos 4 (LCDLF) este miércoles. La actriz mexicana dejó a todos los fans boquiabiertos con su presentación. Sin embargo, una fuerte noticia ha dejado a muchos fans sorprendidos: la estrella no podrá ganar el premio de 200 mil dólares.

Luciendo un increíble vestido, la famosa se mostró feliz de entrar a la casa y saludar a los integrantes del reality de Telemundo. Desde ese momento, Bazán buscará aliarse con algún compañero y una de las habitaciones, así como ganarse al público semana a semana para llegar hasta la final en un concurso que, sin duda, se ha destacado por ser el más polémico hasta ahora.



Resulta que la actriz mexicana tendrá inmunidad durante las próximas 2 semanas; es decir, no podrá ser nominada. Sin embargo, también tendrá desventajas, pues si llega a ganar la final de La Casa de los Famosos 4, el premio no será por el total anunciado, sino el equivalente al tiempo que estuvo dentro del reality.

Así lo explicó Jimena Gállego, conductora de LCDLF 4, en una transmisión en YouTube.

Aun así, Gerladine está dipuesta a dejarlo todo y crear contenido entretenido para la audiencia de LCDLF 4.

“Me siento valiente, me siento inconsciente también (ríe). No, la verdad es que soy bastante aventada y siempre me gustan los retos y los desafíos, así que aquí estoy lista para jugar el juego y dejarme sorprender también y disfrutar y divertirme”, expresó en su llegada.

¿Quién es Geraldine Bazán?

Geraldine Bazán es una actriz que ha consolidado su carrera desde muy joven. A los 5 años ya modelaba para comerciales de TV y su debut en la televisión en telenovelas como ‘Buscando el Paraíso’ y ‘Corazón Salvaje’ la posicionaron como una de las favoritas.

Estuvo casada con Gabriel Soto entre 2016 y 2018, con quien tuvo dos hijas: Elisa Marie y Alexa Miranda.

Otras grandes novelas en las que ha participado la actriz mexicana de 40 años son:

‘El Amor No Tiene Precio’

‘Bajo Las Riendas del Amor’

‘Victoria’ y ‘La Mujer de Judas’

Geraldine Bazán es una estrella de las telenovelas. (Instagram @geraldinebazan)

Patricia Corcino es la segunda nueva participante de LCDLF 4

Patricia Corcino fue la segunda participante confirmada de la noche y sorprendió a Maripily Rivera, una de sus amigas más cercanas. La reglas antes mensinadas sobre el premio e inmunidad también aplican para la presentadora de TV.

Por ahora, ellas serán las primeras participantes que se unen, pero todavía faltan 3 famosos que se unirán a LCDLF 4. Se espera que el viernes se una otra estrella y el domingo una más.

Telemundo aún no responde a Thalí García

Mientras el programa La Casa de los Famosos 4 genera expectativa con nuevos integrantes tras la salida repentina de varios famosos en las primeras semanas, Telemundo se mantiene en silencio a pesar de las fuertes acusaciones de Thalí García, quien estuvo dentro de la casa por varias semanas hasta que decidió salirse.

En resumen, Thalí acusó a la televisora de daño psicológico y de supuestamente haberla drogado mientras estaba en el reality. En su cuenta de Instagram, ha revelado algunas capturas y mensajes de voz que serían prueba de ello.

