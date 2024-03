Adela Micha balconeó a Geraldine Bazán y Giovanni Medina: “Anduvieron y se dieron sus besos” ¡VIDEO!

Aunque insistan en negarlo, los rumores siguen latentes. Cada vez la teoría de que hay o hubo y romance entre Geraldine Bazán y Giovanni Medina, cobra más veracidad.

Esta vez quien le echó más leña al fuego fue la conductora Adela Micha quien en “La Saga” dio fe que ella convivió con la actriz y el ex de Ninel Conde cuando estuvieron juntos.

“Sí me consta Geraldine. Yo no sé si se enamoró o no, pero no fue una ida a tomar café, de hecho yo conviví con ellos en alguna ocasión y que se le viera como amigos no, digo yo sé que un besito no se le niega a nadie”, dijo al aire.

Haciendo referencia a la canción Amigos no por favor de Yuridia, Adela comentó que “los amigos no se besan en la boca, ni viajan a cada rato, ni comparten cuarto”. Para luego expresar que ella no sabía si ella se había enamorado o no.

Sobre el rumor de que Geraldine entraría a La Casa de los Famosos, Adela dijo que estaría bien pues la famosa acababa de terminar una relación sentimental, haciendo alusión a que tronó con Medina.

“Yo no vi que se escondieran. Yo conviví con los dos, comimos juntos... así que de que anduvieron y se dieron sus besos sí", comentó Micha.